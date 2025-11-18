Intel Core Ultra X7 358H показал грустные результаты в бенчмарках

Несколько дней назад Intel Panther Lake Core Ultra X7 358H впервые появился в базе PassMark, но тогда было протестировано всего два образца, поэтому результаты выглядели блекло. Теперь, после добавления ещё одного раннего инженерного процессора, показатели заметно выросли. Разрыв в производительности между 358H и 255H сократился, а сам 358H даже вышел вперёд. При этом производительность всё ещё кажется не самой впечатляющей — Ultra X7 358H уступает Core Ultra 7 255H на 1,4% в однопоточном тесте и лишь на 4% опережает его в многопоточном режиме. В будущем ситуация может измениться, когда появится больше протестированных образцов и результаты станут точнее. Также подтвердилось турбо-значение 4,8 ГГц, хотя базовая частота пока не отображается.

Прирост между поколениями выглядит скромным на фоне перехода от Core Ultra 7 155H к Core Ultra 7 255H, где 255H давал почти на 20% выше многопоточную производительность и сопоставимый рост в однопоточном режиме — и это при том, что у 155H была включена технология HyperThreading. Соответственно, первые впечатления о Panther Lake пока тяжело назвать выдающимися. Кроме того, Core Ultra X7 358H отличается конфигурацией — формально здесь те же 16 ядер и 16 потоков, как у 255H, однако у X7 358H на два производительных ядра меньше, зато на два LP-E ядра больше. Именно это и объясняет скромный прирост производительности. По данным Intel, процессоры Panther Lake в первую очередь ориентированы на повышенную энергоэффективность. Это многое объясняет.
