ADATA XPG представляет оперативную память DDR5 серии CASTER

ADATA XPG, быстрорастущий поставщик компонентов и периферийных устройств для геймеров объявляет о выпуске серии XPG CASTER DDR5 DRAM. XPG CASTER, поставляется с подсветкой RGB и без нее, рассчитан на 7000 MT/с и оснащен встроенными модулями ECC и PMIC для повышения стабильности и надежности. Варианты RGB и без RGB имеют емкость 16 ГБ.

XPG CASTER, работающий со скоростью 7000 МТ / с, представляет собой новое поколение DDR5, которое в два раза быстрее, чем стандартная память DDR4 DRAM. Благодаря невероятно высокой скорости передачи данных пользователи могут насладиться более плавным игровым процессом. Благодаря поддержке Intel XMP 3.0 разгон невероятно прост. Это позволяет пользователям избежать трудных настроек BIOS и бесконечной настройки параметров разгона.

Серия XPG CASTER также оснащена встроенным ECC на кристалле для исправления ошибок в реальном времени и интегральными схемами управления питанием (PMIC) для повышения стабильности и надежности.

Благодаря стальным серым радиаторам, яркой треугольной подсветке RGB и обтекаемым формам DRAM серии XPG CASTER излучают ощущение скорости, изысканности и футуристического стиля. Пользователи могут настроить освещение RGB так, как они хотят. Они могут выбирать из различных эффектов (статика, дыхание и комета). Все это можно сделать с помощью программного обеспечения для управления RGB от всех основных производителей материнских плат.