Рынок ПК рухнул на 21% из-за цен на память

После нескольких месяцев повышения цен спрос на новые компьютеры заметно снизился. По данным Counterpoint Research, в третьем квартале 2026 года мировые поставки ПК сократились на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эти данные согласуются с более ранними отчётами IDC и Omdia, которые ранее сообщали похожие данные. Более того, проблемы затронули не только компьютерный рынок — в том же квартале поставки смартфонов опустились до минимального уровня за последние 14 лет.

Counterpoint связывает падение поставок ПК с подорожанием комплектующих. До второго квартала 2026 года рынок компьютеров рос более двух лет подряд, однако за последние несколько месяцев подорожали оперативная память, SSD-накопители, а также процессоры Intel, AMD и Qualcomm. Это привело к повышению цен на самые разные устройства — от MacBook до Raspberry Pi. Более того, старший аналитик Counterpoint Минсу Кан отметил, что некоторые производители переходят к конфигурациям, которые позволяют лучше компенсировать рост стоимости комплектующих. В результате покупателям, чувствительным к цене, становится сложнее найти доступные варианты. Некоторые компании даже возвращаются к более старым технологиям, включая оперативную память DDR4 и видеокарты с 4 ГБ памяти, чтобы сдержать подорожание продукции. И, к сожалению, быстрого восстановления рынка пока не ожидается. Заместитель директора Counterpoint прогнозирует, что в четвёртом квартале 2026 года мировые поставки ПК сократятся ещё на 27%.
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