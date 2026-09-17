Intel будет производить память с SK Hynix

Согласно новому отчёту издания Reuters, SK Hynix ведёт переговоры с Intel о потенциальной сделке, в рамках которой южнокорейская компания впервые начнёт производить чипы памяти в США. Рассматриваются два возможных варианта — SK Hynix может арендовать часть производственных мощностей Intel на предприятии в Огайо, либо создать совместное предприятие с Intel и несколькими неназванными крупными компаниями, которые заинтересованы в гарантированных поставках чипов памяти. Потенциальная сделка с SK Hynix могла бы помочь Intel улучшить своё текущее положение — после появления этой информации акции обеих компаний выросли, хотя официальных данных ещё не было.

При этом стоит напомнить, что Intel объявила об инвестициях в предприятие в Огайо ещё в 2022 году, пообещав вложить в него до 100 миллиардов долларов. Изначально запуск производства был запланирован на 2025 год, однако теперь его сроки перенесены как минимум на 2030 год. При этом пока что неизвестно, какие именно чипы памяти SK Hynix планирует выпускать в США. Если потенциальное соглашение с Intel будет предусматривать производство передовой памяти, например HBM или DRAM, южнокорейские регуляторы могут выступить против такой сделки, поскольку эти технологии считаются передовыми и вывозить их за пределы страны нельзя. Также стоит отметить, что производство полупроводников в США обходится значительно дороже, чем в Южной Корее из-за более дорогой рабочей силы и логистических расходов.