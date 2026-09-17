Intel будет производить память с SK Hynix

При этом стоит напомнить, что Intel объявила об инвестициях в предприятие в Огайо ещё в 2022 году, пообещав вложить в него до 100 миллиардов долларов. Изначально запуск производства был запланирован на 2025 год, однако теперь его сроки перенесены как минимум на 2030 год. При этом пока что неизвестно, какие именно чипы памяти SK Hynix планирует выпускать в США. Если потенциальное соглашение с Intel будет предусматривать производство передовой памяти, например HBM или DRAM, южнокорейские регуляторы могут выступить против такой сделки, поскольку эти технологии считаются передовыми и вывозить их за пределы страны нельзя. Также стоит отметить, что производство полупроводников в США обходится значительно дороже, чем в Южной Корее из-за более дорогой рабочей силы и логистических расходов.