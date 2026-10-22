Samsung наращивает производство NAND-памяти

Китайская компания YMTC, производящая чипы памяти, в этом году стала крупнейшим поставщиком NAND-флеш-памяти в стране. Её доля рынка достигла 38,5% против 28% годом ранее — благодаря этому YMTC обошла Samsung, которая теперь занимает 2-е место с долей 33,5% против прежних 36%. На третьей же позиции находится SK Hynix с долей 17%, которая снизилась с 20%. В ответ южнокорейские производители работают над расширением и модернизацией своих производственных мощностей в Китае. На завод в Сиане приходится около 40% совокупных мощностей Samsung по выпуску NAND-памяти, однако сейчас предприятие производит относительно старые чипы примерно с 200 слоями. Чем больше слоёв содержит чип, тем выше объём данных, который можно хранить на ней.

По данным Reuters, Samsung реализует проект модернизации завода для выпуска памяти NAND V9 с 286 слоями. На первом этапе компания планирует производить 5000 кремниевых пластин к концу 2026 года, после чего значительно увеличить объёмы выпуска — до 40000 пластин к концу 2027 года. При этом NAND V9 уже не является новейшей технологией Samsung — ранее в этом году компания представила NAND V10, в которой используется более 400 слоёв. По сравнению с предыдущим поколением она также обеспечивает более высокую скорость работы и лучшую энергоэффективность. Аналитики уверены, что апгрейд заводов позволит компании удерживать лидирующую позицию на мировом рынке, но объёмы выпускаемой продукции явно станут выше, а значит цена снизится.
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