Обзор и тесты CBR CD5-US08G56M46-01. Самая доступная DDR5 с маркетплейса

За последнее время цены на оперативную память увеличился в разы, это повлияло как на самостоятельные сборки, так и готовые устройства, включая игровые консоли. К сожалению, по прогнозам экспертов текущий уровень не предел и в ближайшем будущем ожидается следующая волна повышения. Сегодня рассмотрим один из самых доступных вариантов при поиске DDR5 на маркетплейсах - CBR CD5-US08G56M46-01 с объемом 8 Гбайт и тактовой частотой 5600 МГц.

Обзор и тесты CBR CD5-US08G56M46-01

Комплектация

Поставляется в простом пластиковом блистере перетянутым наклейкой с логотипом бренда, серийным номером и технической информацией по оперативной памяти. В комплекте только сама планка.

комплектация CBR CD5-US08G56M46-01

Внешний вид

Печатная плата черного цвета. У данных модулей нет радиаторов, на заводской частоте это не должно создать проблем с нагревом, но ограничит эксперименты с разгоном. С другой стороны сам пользователь может добавить радиатор самостоятельно, подобные DIY-комплекты стоят недорого.

внешний вид CBR CD5-US08G56M46-01

Чипы памяти расположены только с одной из сторон печатной платы. Согласно снятым данным тут установлены чипы от SAMSUNG. Зашита тактовая частота 5600 МГц с таймингами 46-46-46-90 при напряжении 1.1 В. XMP и EXPO профили не поддерживает.

внешний вид CBR CD5-US08G56M46-01

Есть встроенный температурный датчик. Обратная сторона печатной платы у CBR CD5-US08G56M46-01 свободна от компонентов.

Тесты

Тестирование оперативной памяти вели на материнской плате GIGABYTE B860M Eagle V2 с процессором Intel Core Ultra 5 225. Дополнительное охлаждение не проводилось. На штатных частотах планки себя хорошо показали в продолжительном нагрузочном тесте и в играх.

AIDA 64

тесты CBR CD5-US08G56M46-01

PC Mark 10

тесты CBR CD5-US08G56M46-01

3D Mark - профиль процессора

тесты CBR CD5-US08G56M46-01

GeekBench

тесты CBR CD5-US08G56M46-01

Установив радиатор охлаждения, можем провести поднятие напряжения и частоты, потенциал для этого имеется.

Итоги

CBR CD5-US08G56M46-01 – недорогая DDR5 с маркетплейсов, позволяющая собрать рабочую станцию или оснастить игровую сборку. В условиях взлетевших цен подобные решения вполне оправданы, а как показала практика продемонстрирована стабильная работа и отсутствие проблем в приложениях и играх.
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Обзор и тесты CBR CD5-US08G56M46-01. Самая доступная DDR5 с маркетплейсаОбзор и тесты CBR CD5-US08G56M46-01. Самая доступная DDR5 с маркетплейса
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