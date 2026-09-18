Samsung может прекратить выпуск чипов памяти для DDR5

Гонка в сфере искусственного интеллекта набирает обороты, а вместе с ней растёт и спрос на аппаратное оборудование, необходимое для работы ИИ-систем. В последние годы это принесло огромную выгоду производителям памяти HBM, включая Samsung. Поэтому вполне логично, что компания решила сосредоточиться на выпуске HBM-памяти — направлении, которое в последнее время стало одним из наиболее прибыльных направлений её бизнеса. По данным источников внутри отрасли, Samsung уже ведёт переговоры с партнёрами и призывает их завершить производство DDR5 раньше запланированных сроков. Кроме того, компания рассматривает возможность инвестиций в новые производственные линии, которые будут работать по модели аутсорсинга. Это позволит освободить собственные производственные мощности Samsung и использовать их для выпуска более дорогой HBM-памяти.

Однако возникает вопрос, не приведёт ли такой переход к дополнительным проблемам на рынке DDR5. Сейчас он и без того испытывает серьёзный дефицит, из-за чего сборка нового ПК, покупка сервера или ноутбука с большим объёмом оперативной памяти уже стали заметно сложнее. И аналитики рынка уверены, что проблем не избежать. Всё же Samsung является довольно крупным производителем чипов памяти — если такой гигант перестанет выпускать чипы для DDR5, то это сократит предложение на 20-30%. И это в условиях, когда предложение на рынке и так сильно ниже текущего спроса. Так что память может вновь подорожать.