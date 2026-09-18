Samsung может прекратить выпуск чипов памяти для DDR5

Гонка в сфере искусственного интеллекта набирает обороты, а вместе с ней растёт и спрос на аппаратное оборудование, необходимое для работы ИИ-систем. В последние годы это принесло огромную выгоду производителям памяти HBM, включая Samsung. Поэтому вполне логично, что компания решила сосредоточиться на выпуске HBM-памяти — направлении, которое в последнее время стало одним из наиболее прибыльных направлений её бизнеса. По данным источников внутри отрасли, Samsung уже ведёт переговоры с партнёрами и призывает их завершить производство DDR5 раньше запланированных сроков. Кроме того, компания рассматривает возможность инвестиций в новые производственные линии, которые будут работать по модели аутсорсинга. Это позволит освободить собственные производственные мощности Samsung и использовать их для выпуска более дорогой HBM-памяти.

Однако возникает вопрос, не приведёт ли такой переход к дополнительным проблемам на рынке DDR5. Сейчас он и без того испытывает серьёзный дефицит, из-за чего сборка нового ПК, покупка сервера или ноутбука с большим объёмом оперативной памяти уже стали заметно сложнее. И аналитики рынка уверены, что проблем не избежать. Всё же Samsung является довольно крупным производителем чипов памяти — если такой гигант перестанет выпускать чипы для DDR5, то это сократит предложение на 20-30%. И это в условиях, когда предложение на рынке и так сильно ниже текущего спроса. Так что память может вновь подорожать.
Память LPCAMM2 подорожала более чем в два раза…
Производитель ноутбуков Framework рассказал о новой ситуации с ценообразованием на фоне очередного роста …
Цены на DDR4 и DDR3 взлетели на 50%…
Нехватка чипов памяти продолжает усиливаться, затрагивая уже не только современные стандарты, но и более …
Китайская YMTC обошла лидеров на рынке памяти…
Китайская компания YMTC продолжает стремительно наращивать позиции на рынке NAND Flash. Это подтверждают …
Microsoft снизила рекомендации для Windows 11…
Операционная система Windows 11 всегда выигрывает от увеличения объёма оперативной памяти, однако продолж…
Глава SK Hynix считает, что цены на память взлетят в 2027 го…
Если вам кажется, что вызванный дефицитом памяти и ростом цен кризис на рынке потребительской электроники…
Память DDR4 от Samsung подорожала на 20%…
Платформа Danawa, которая отслеживает цены на потребительские товары у розничных продавцов, зафиксировала…
Отставание предложения от спроса в сегменте DRAM-памяти буде…
Согласно свежей аналитике TrendForce по рынку памяти, резкий скачок контрактных котировок на классическую…
CXMT обогнала конкурентов на рынке ОЗУ…
Китайская компания CXMT стала самым быстрорастущим производителем оперативной памяти в мире по итогам вто…
Обзор и тесты CBR CD5-US08G56M46-01. Самая доступная DDR5 с маркетплейсаОбзор и тесты CBR CD5-US08G56M46-01. Самая доступная DDR5 с маркетплейса
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor