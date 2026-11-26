Indilinx DDR5-5600 8GB обзор и тесты оперативной памяти в 2026 (IND-ID5N56SP08X)Сложности на рынке оперативной памяти будут сохраняться и весь следующий год, этот кризис будет затяжным, это подтвердило сразу несколько ключевых производителей и поставщиков. Пока основное внимание переключилось на дорогостоящие контракты под сервера для ИИ, пользовательский сегмент страдает. Но даже в текущих условиях запросы и желание собрать рабочий или игровой ПК будут всегда актуальны, в качестве решения можно выбрать память и платформу прошлого поколения или приобретать планки поэтапно. Как пример, изучаемые сегодня Indilinx IND-ID5N56SP08X с частотой 5600 МГц и объемом 8 Гбайт можно будет приобрести как отдельности, так и сразу парно для двухканального режима работы с процессорами AMD и Intel. В данном тесте мы проверим работу как одной планки, так и двух на заводских частотах и в разгоне.

Комплектация

Модуль оперативной памяти поставляется в коробке с привлекательным внешним оформлением. На ее боковой грани есть прозрачное окошко, через которое можно изучить серийный номер и данные по производителю. Внутри зафиксированы на пластиковой подложке.

Внешний вид

Выполнена оперативная память на печатной плате черного цвета. Данные модули без металлического радиатора, с учетом стандартного рабочего напряжения 1.1В необходимости в нем нет. При сборке это расширит совместимость с системами охлаждения процессора.

Чипы памяти с маркировкой Micron расположены на одной из сторон платы. Обратная сторона пустая, она задействуется в планках на 16 или 24 Гбайт.

Поддерживает профиль 5600 МГц с таймингами 46-45-45.

Тесты одного модуля 8 Гбайт

AIDA 64

Тестовый стенд построен с материнской платой Gigabyte B860M Eagle, процессором Intel Core Ultra 5 225 и видеокартой GeForce RTX 5060 Ti. Для начала проверим работу системы и производительность в одиночном режиме на частотах и таймингах с профиля.

Memory MARK

Geekbench

Winrar

TimeSpy

Тесты двух модулей Indilinx DDR5-5600 16 GB (8GB х 2)

AIDA 64

Далее проверена работа в двухканальном режиме на заводских частотах. Проблем с запуском в двухканальном режиме не возникло. Память Indilinx IND-ID5N56SP08X работает стабильно, планки при длительном стресс тесте не нагревались выше 41 градуса.

Memory MARK

Geekbench

Winrar

TimeSpy

Разгон Indilinx DDR5-5600 16 GB (8GB х 2)

AIDA 64

Увеличив напряжение 1.35В получили стабильную работу на частоте 6200 МГц. Предполагаем, что дооснастив металлическими радиаторами, которые в широком доступе доступны на маркетплейсах, возможна длительная работа на частоте 6400 МГц.

Winrar

TimeSpy

Итоги

Indilinx IND-ID5N56SP08X – надежная оперативная память с доступным ценником для сборки рабочих систем и игровых сборок. Невысокое напряжение не создает проблем с нагревом в продолжительной нагрузке, при этом у планок есть потенциал для проведения ручного разгона. Пара таких планок в двухканальном режиме дает должный уровень быстродействия и стабильную работу системы в различных задачах.