На Samsung, SK Hynix и Micron подали в суд из-за цен на память

Коллективный иск против Samsung, SK Hynix и Micron, которые обвиняют в искусственном ограничении поставок оперативной памяти DRAM, продолжит рассматриваться в суде. Изначально иск был подан в июне потребителями и представителями малого бизнеса — истцы утверждают, что три крупнейших производителя памяти, на долю которых в III квартале 2025 года приходилось более 91% мировой выручки от продаж DRAM, начали согласованно сокращать производство в конце 2022 года. Одновременно компании перенаправляли производственные мощности на выпуск памяти HBM, используемой в ускорителях искусственного интеллекта. По утверждению истцов, за последующие 18 месяцев цены на обычную DRAM выросли на 697%. Samsung, SK Hynix и Micron настаивали, что новый иск фактически повторяет предыдущее разбирательство, связанное с ограничением поставок памяти в 2016–2018 годах.

Однако судья Уайз не согласилась с такой трактовкой и указала на новые обстоятельства. Среди них — заключение долгосрочных контрактов на поставки HBM, предполагаемый отказ Samsung и SK Hynix заключать аналогичные соглашения с покупателями обычной DRAM, закрытие Micron потребительского подразделения Crucial и так далее. Кроме того, судья отказалась игнорировать историю картельного сговора на рынке DRAM в 1998–2002 годах. Тогда Samsung и Hynix выплатили штрафы, а Micron получила иммунитет от преследования. При этом решение суда касается только достаточности представленных обвинений для продолжения дела и не означает, что вина доказана.