ADATA выпускает корпус для внешнего жесткого диска ED600

ADATA с гордостью представляет корпус для внешнего жесткого диска ED600, который предлагает пользователям удобство переносного внешнего хранилища в сочетании со скоростью и производительностью твердотельных накопителей (SSD).ED600 совместим с жесткими дисками, а также с SSD и может достигать скорости передачи до 5 Гбит / с через интерфейс USB3.1. ED600 не только прочный и стильный, он также чрезвычайно удобен для пользователя; просто подключите его и подождите три секунды, чтобы установка завершилась, без каких-либо дополнительных процедур или инструментов.