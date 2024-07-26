AMD Ryzen 5 9600X протестировали в бенчмарках

AMD Ryzen 5 9600X, наиболее доступный десктопный процессор, построенный на новой архитектуре Zen 5 с 6 ядрами, был протестирован в Cinebench 23. В стандартном режиме процессор набирает 16205 баллов в многопоточных тестах и 2160 баллов в одноядерных тестах. Это соответствует повышению производительности на 5% в многопоточном режиме и на 10% в одноядерном режиме. С использованием режима PBO процессор набирает 17037 баллов в многопоточном режиме и 2244 балла в одноядерном режиме. Это прирост примерно в 10% в многопоточном и в 14% в одноядерном режимах. Соответственно, ожидать значительного прироста производительности от этого процессора просто не стоит, потому что в реальных сценариях новинка будет работать почти так же, как и процессор текущего поколения.

Стоит отметить, что 10% прироста производительности процессор демонстрирует в бенчмарке, который умеет выжимать из ядер процессора максимальную производительность. В большинстве реальных сценариев работы с софтом или играми ничего подобного реализовать не выйдет — процессор в играх не работает на 100%, да и в приложениях, даже самых тяжёлых, тоже. Это значит, что на деле пользователи без специальных стресс-тестов и бенчмарков заметить разницу просто не смогут. И это вполне объяснимо — ранее в сети появилась информация о том, что производитель не планирует в Zen 5 вносить существенные изменения в конструкцию. Вместо этого компания хочет перенести основные нововведения в Zen 6.
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