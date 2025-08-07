AMD разрабатывает чипы для ПК и консолей от Microsoft

Во время конференции по итогам второго финансового квартала AMD официально подтвердила, что компания занимается разработкой специализированных чипов для будущих устройств Xbox, включая консоли, ПК и портативные гаджеты. Это часть многолетнего партнёрства с Microsoft, которое теперь выходит на новый уровень. Впечатляющие финансовые результаты AMD лишь подчёркивают успех стратегии. Сегмент Client и Gaming вырос сразу на 71,4%, а Client (Ryzen-процессоры) — на 66% до 2,5 миллиардов долларов. Этого удалось добиться благодаря отличным продажам — в том числе новых чипов Ryzen 9000X3D. А игровой сегмент, включающий видеокарты Radeon RX 9000 и системы на кристалле для игровых устройств вырос на 83,3% до 1,1 миллиарда долларов.

Особенно интересно, что новый кастомный чип от AMD, по словам самой компании, будет использоваться не только в следующем поколении Xbox, но и в портативных приставках и даже на ПК. Это может означать начало новой архитектурной унификации между игровыми платформами. При этом на самом деле в этом нет ничего удивительного — AMD уже активно сотрудничает с Microsoft и Sony. Например, новая технология FSR 4 разрабатывалась совместно с Sony для PlayStation, а чип Ryzen Z2, который лежит в основе портативной консоли ROG Ally, также основан на архитектуре Xbox, и является частью той же унифицированной системы. Консоли Xbox Series X/S тоже давно работают на архитектуре Zen и графике RDNA, что сближает их с ПК. Так что стоит ждать новые консоли Microsoft.