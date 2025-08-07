AMD разрабатывает чипы для ПК и консолей от Microsoft

Особенно интересно, что новый кастомный чип от AMD, по словам самой компании, будет использоваться не только в следующем поколении Xbox, но и в портативных приставках и даже на ПК. Это может означать начало новой архитектурной унификации между игровыми платформами. При этом на самом деле в этом нет ничего удивительного — AMD уже активно сотрудничает с Microsoft и Sony. Например, новая технология FSR 4 разрабатывалась совместно с Sony для PlayStation, а чип Ryzen Z2, который лежит в основе портативной консоли ROG Ally, также основан на архитектуре Xbox, и является частью той же унифицированной системы. Консоли Xbox Series X/S тоже давно работают на архитектуре Zen и графике RDNA, что сближает их с ПК. Так что стоит ждать новые консоли Microsoft.