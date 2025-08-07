AMD разрабатывает чипы для ПК и консолей от Microsoft

Во время конференции по итогам второго финансового квартала AMD официально подтвердила, что компания занимается разработкой специализированных чипов для будущих устройств Xbox, включая консоли, ПК и портативные гаджеты. Это часть многолетнего партнёрства с Microsoft, которое теперь выходит на новый уровень. Впечатляющие финансовые результаты AMD лишь подчёркивают успех стратегии. Сегмент Client и Gaming вырос сразу на 71,4%, а Client (Ryzen-процессоры) — на 66% до 2,5 миллиардов долларов. Этого удалось добиться благодаря отличным продажам — в том числе новых чипов Ryzen 9000X3D. А игровой сегмент, включающий видеокарты Radeon RX 9000 и системы на кристалле для игровых устройств вырос на 83,3% до 1,1 миллиарда долларов.

Особенно интересно, что новый кастомный чип от AMD, по словам самой компании, будет использоваться не только в следующем поколении Xbox, но и в портативных приставках и даже на ПК. Это может означать начало новой архитектурной унификации между игровыми платформами. При этом на самом деле в этом нет ничего удивительного — AMD уже активно сотрудничает с Microsoft и Sony. Например, новая технология FSR 4 разрабатывалась совместно с Sony для PlayStation, а чип Ryzen Z2, который лежит в основе портативной консоли ROG Ally, также основан на архитектуре Xbox, и является частью той же унифицированной системы. Консоли Xbox Series X/S тоже давно работают на архитектуре Zen и графике RDNA, что сближает их с ПК. Так что стоит ждать новые консоли Microsoft.
Майнинг и безопасность: Как защитить свои активы…
Майнинг криптовалют в 2025 году остается прибыльным, но сопряжен с высокими рисками, связанными с кибе…
Intel готовит оппонентов процессорам AMD X3D…
Хотя ранее компания Intel официально не выпускала аналоги 3D V-Cache от AMD, бывший генеральный директор …
AMD представила процессор Ryzen Threadripper Pro 9995WX…
AMD анонсировала выход нового поколения процессоров Ryzen Threadripper Pro серии 9000 WX на архитектуре Z…
Intel закрывает автомобильное подразделение…
Компания Intel официально прекращает работу подразделения, занимавшегося разработкой чипов для автомобиль…
AMD представила новый процессор Ryzen AI 5 330…
Сегодня компания AMD официально представила новый чип в серии Krackan Point 2, ориентированной на энергоэ…
Intel готовится потеснить TSMC на рынке чипов…
Полупроводниковый бизнес компании Intel остро нуждается в прорыве — не только по финансовым причинам, но …
Samsung будет выпускать чипы на подложке из стекла…
Samsung Electronics готовится совершить важный технологический скачок в сфере производства полупроводнико…
AMD Ryzen Threadripper Pro 9995WX засветился в бенчмарках…
Процессоры AMD Threadripper традиционно занимают лидирующие позиции в задачах с высокой многопоточностью,…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor