ARM будет производить собственные процессоры

Сегмент искусственного интеллекта развивается стремительными темпами, и ARM, по всей видимости, уже не рассчитывает на прежние доходы от лицензирования CPU-архитектуры. Вместо этого компания намерена представить на рынке полноценные решения собственной разработки. Причём речь идёт не о пробной попытке, а о полноценной линейке продуктов — от самих процессоров и чиплетов до готовых материнских плат и систем. Всё это делает ARM потенциальным поставщиком вычислительной мощности наравне с лидерами индустрии, которые доминировали на рынке годами. Такой шаг может быть рискованным. ARM на протяжении многих лет зарабатывала в основном на продаже лицензий своим клиентам — включая таких гигантов, как NVIDIA. Переход к собственному производству может поставить под угрозу основной источник дохода.

К тому же создание чипов требует серьёзных вложений — от НИОКР и выбора подходящего техпроцесса до налаживания массового производства. Учитывая не самые сильные квартальные показатели ARM, неудачный старт нового направления может обернуться серьёзными последствиями. Тем не менее, нельзя отрицать успех ARM в мобильном и ИИ-сегменте — архитектура компании уже активно используется в решениях от крупнейших IT-корпораций. ARM прогнозирует, что в ближайшие годы более 50% серверных процессоров будут работать на её архитектуре. Это свидетельствует о высокой экспертизе компании и глубоком проникновении на рынок, что может помочь производителю в будущем.
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