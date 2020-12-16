AMD Ryzen 7 5800H поразил GeekBench

Тест производительности AMD Ryzen 7 5800H просочился в Geekbench - и получил несколько восторженных отзывов.

Конечно, с этой предполагаемой утечкой следует обращаться с осторожностью, но если результаты теста справедливо отражают его производительность, то AMD Ryzen 7 5800H вполне готов к серьезной конкуренции с семейством флагманских процессоров Intel Tiger Lake-H, которые, как ожидается, будут будет выпущен в первом квартале 2021 года.

Процессор Ryzen 7 5800H от компании AMD из Кремниевой долины был представлен в готовящемся к выпуску ноутбуке Acer Nitro AN515-45, конфигурация которого включает память DDR4 16 ГБ. Что касается производительности, 5800H состоит из восьми ядер и 16 потоков и работал с базовой тактовой частотой 3,20 ГГц и ускоренной частотой 4,45 ГГц, в то время как общая средняя производительность по всем ядрам была стабильной 4,40 ГГц.

Процессор 5800H набрал 1475 баллов в одноядерном тесте Geekbench 5 и 7630 баллов за многоядерную производительность. Новый процессор набрал впечатляющую производительность на 35% по сравнению с одноядерным Ryzen 7 4800H.