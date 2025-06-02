Qualcomm готовит Snapdragon X2 Elite на 64 ГБ памяти

Компания Qualcomm совсем недавно анонсировала проведение мероприятия Snapdragon Summit, которое пройдёт с 23 сентября. И, судя по всему, главным событием саммита станет презентация чипа Snapdragon 8 Elite Gen 2, который является прямым преемником текущего Snapdragon 8 Elite. Однако о Snapdragon X2 Elite, предназначенном для ноутбуков с Windows, пока ничего официально не сообщается. Тем не менее, Qualcomm явно не собирается сбавлять обороты в попытке занять место на рынке ноутбуков. Согласно слухам, компания продолжает активно тестировать Snapdragon X2 Elite в конфигурации с 64 ГБ оперативной памяти — скорее всего, это будет флагманский вариант. Чип обозначается под номером SC8480XP, и ранее уже сообщалось, что Qualcomm тестирует версию с 18 ядрами.

Напомним, что у актуального Snapdragon X Elite максимальная конфигурация включает 12 ядер, из которых восемь — высокопроизводительные. По данным западного инсайдера, в случае с этой новинкой компания ориентируется на премиум-сегмент — Snapdragon X2 Elite в топовой версии будут размещать в дорогие ноутбуки для тех, кому нужна высокая производительность. Кроме того, ранее специалисты указывали на то, что данный чип будет выполнен в формате System-in-Package, когда и оперативная память, и твердотельный накопитель размещаются прямо на одном модуле с процессором, а не как отдельные компоненты. Такой подход должен положительно сказаться на производительности и тепловом контроле.
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