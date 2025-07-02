Клиентам оказался не очень интересен новый техпроцесс Intel

В маркетинговом плане производственный техпроцесс Intel 18A считается условным аналогом 2-нм технологии TSMC N2. Однако, несмотря на некоторые сходства, 18A уступает конкуренту по плотности транзисторов и ряду других параметров. Кроме того, TSMC уже готовится к запуску массового производства по узлу N2, который, по предварительным данным, может стать основой для будущих чипов Apple, тогда как Intel ещё только работает в этом направлении. Кроме того, новый глава компании Лип-Бу Тан может пересмотреть текущий вектор развития компании, отменив возможность предоставления данного техпроцесса внешним клиентам. Источники утверждают, что Тан считает 18A недостаточно привлекательным с точки зрения коммерческой перспективы — интерес со стороны заказчиков оказался ниже ожидаемого.

Отказ от технологии в пользу внутреннего использования может привести к многомиллионным убыткам, но потенциально это позволит компании сфокусироваться на будущих перспективных направлениях. И если данное решение всё же будет принято, это может ослабить попытки Intel догнать TSMC и закрепиться в качестве крупного контрактного производителя чипов. Ведь если компания оставит техпроцесс только для внутреннего использования, то все потенциальные клиенты просто уйдут к конкуренту, у которого есть нужная технология, да ещё и в более привлекательном формате. Для Intel это огромная проблема — компания вновь теряет покупателей и долю рынка из-за своей нерасторопности.
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