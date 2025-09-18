AMD Ryzen 7 9800X3D разогнали до рекодной частоты

Всё это стало возможным благодаря материнской плате X870 AORUS Tachyon, которая создана специально для экстремального разгона и оснащена двухслотовым дизайном для модулей DDR5. После фиксации рекорда оверклокер протестировал систему в Cinebench 2024. В однопоточном тесте процессор показал 1733 балла на частоте 6648,8 МГц — ниже пикового результата, но это всё равно лучший показатель для Ryzen 7 9800X3D. Для сравнения, при включённом PBO этот процессор набирает около 1339 баллов. Таким образом, оверклокеру удалось достичь прироста производительности в 29.5% при увеличении частоты на 25,5%. Этот результат демонстрирует потенциал платформы AM5 и намекает, что с будущими обновлениями можно ждать ещё более впечатляющих достижений.