AMD Ryzen 7 9850X3D засветился в бенчмарке

В базе данных Geekbench якобы засветился AMD Ryzen 7 9850X3D — и утечка показывает, что предстоящий процессор с 3D V-Cache способен разгоняться до 5,6 ГГц. Ryzen 7 9850X3D, как и его предшественник Ryzen 7 9800X3D, сохраняет восемь ядер и шестнадцать потоков, теплопакет в 120 Вт и суммарный объём кэша L3 в 96 МБ. Однако главное отличие заключается в более высокой максимальной частоте — до 5,6 ГГц, что на 400 МГц выше, чем у 9800X3D. Такой прирост должен заметно повысить производительность и сделать новое восьмиядерное решение самым быстрым среди всех существующих X3D-вариантов.

Во всех процессорах семейства Ryzen 9000 на Zen 5 компания использует второе поколение технологии AMD V-Cache, при этом обновлённая конструкция стала холоднее, быстрее и получила полноценную поддержку разгона. Что касается свежей утечки, Ryzen 7 9850X3D появился в двух тестах Geekbench 6 за прошлый месяц, где фигурировал под названием «AMD Ryzen 7 9850X3D 8-Core Processor». В тестах указывается наличиe 96 МБ кэша L3, сформированных сочетанием базовых 32 МБ и дополнительных 64 МБ стекаемого 3D V-Cache, а также базовая частота 4,70 ГГц. В теории, это будет действительно лучший процессор для игровых задач, но на данный момент это лишь предположение, потому что тестов от независимых изданий пока что не было. Возможно, в ближайшее время появятся предварительные обзоры с реальными тестами в ААА-релизах — тогда можно будет говорить о сильных и сторонах свежего процессора.