AMD Ryzen 9 9950X протестировали в бенчмарках

Сегодня появились новые тесты десктопного процессора AMD Ryzen 9 9950X с ядрами поколения Zen 5, которые показывают, что он на самом деле способен превзойти топовый на текущий момент процессор Intel Core i9-14900K, но только при TDP всего в 120 Вт. С одной стороны, это действительно высокая производительность, потому что 120 Вт это уровень некоторых топовых процессоров при пиковых нагрузка, но, с другой, флагманский чип от компании Intel вполне может потреблять до 280 Вт в играх и различного рода программах, демонстрируя куда большую производительность, если не учитывать его энергопотребление.

С другой стороны, процессор, который использовал западный инсайдер для выполнения тестов в бенчмарках, является инженерным образцом, который, теоретически, должен иметь немного более низкие частоты, чем модель, которую отправят в массовое производство в ближайшем будущем. При 60 Вт чип смог приблизиться к Intel Core i9-12900K, разгоняясь до тактовой частоты в 4084 МГц, а при 90 Вт он смог превзойти Ryzen 9 5950X, флагманский процессор AMD текущего поколения. При этом стоит понимать, что все процессоры в сравнении работали на своём максимальном энергопотреблении, тогда как AMD Ryzen 9 9950X тестировали с блокировкой потребления на уровне 120 Вт. Соответственно, процессор будет достаточно производительным, но при это он будет потреблять не так уж много энергии и, соответственно, выделять не так много тепла, как его ближайшие конкуренты на рынке.
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