AMD Ryzen 9 9950X протестировали в бенчмарках

С другой стороны, процессор, который использовал западный инсайдер для выполнения тестов в бенчмарках, является инженерным образцом, который, теоретически, должен иметь немного более низкие частоты, чем модель, которую отправят в массовое производство в ближайшем будущем. При 60 Вт чип смог приблизиться к Intel Core i9-12900K, разгоняясь до тактовой частоты в 4084 МГц, а при 90 Вт он смог превзойти Ryzen 9 5950X, флагманский процессор AMD текущего поколения. При этом стоит понимать, что все процессоры в сравнении работали на своём максимальном энергопотреблении, тогда как AMD Ryzen 9 9950X тестировали с блокировкой потребления на уровне 120 Вт. Соответственно, процессор будет достаточно производительным, но при это он будет потреблять не так уж много энергии и, соответственно, выделять не так много тепла, как его ближайшие конкуренты на рынке.