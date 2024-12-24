AMD Ryzen 9 9950X3D не будет урезан по тактовой частоте

Судя по информации от достаточно надёжных инсайдеров, процессоры AMD Ryzen 9 9950X3D и 9900X3D с 3D V-Cache не будут урезаны в тактовых частотах и обеспечат производительность, сопоставимую с Ryzen 9 9950X — как минимум в синтетических тестах. Здесь стоит напомнить, что традиционно процессоры с 3D V-Cache имеют более низкие базовые тактовые частоты из-за особенностей конструкции, но серия 9000X3D отличается от своих предшественников — суть в том, что SRAM-слой располагается под кристаллом, а не поверх него. Это, по информации специалистов, улучшает охлаждение кристалла, что позволило, например, процессору Ryzen 7 9800X3D получить более высокую базовую частоту.

Более того, если верить специалистам из Китая, Ryzen 9 9950X3D не будет урезан в тактовых частотах — его базовая тактовая частота составит 4,3 ГГц, а максимальная в режиме автоматического разгона составит 5,7 ГГц, как и у Ryzen 9 9950X. Соответственно, такие характеристики могут гарантировать высокую производительность как в приложениях, так и в играх. Инсайдер также утверждает, что Ryzen 9 9950X3D обеспечит аналогичную производительность в однопоточном и многопоточном режиме в тестах вроде Cinebench R23. При этом в играх данная версия процессора, естественно, будет демонстрировать больше кадров в секунду. Это отличные новости для геймеров, которые хотят купить производительное решение в ближайшем будущем по более или менее разумной стоимости. Будем ждать официального анонса.