AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX побил все рекорды бенчмарков

Вчера компания AMD официально рассказала про рекордные показатели производительности для своего грядущего флагманского процессора с 96 ядрами — речь о достаточно дорогом процессоре Ryzen Threadripper PRO 7995WX. Модель AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX является флагманским чипом в новом семействе процессоров Threadripper 7000, которые были разработаны специально для производительных систем. Чип оснащён 96 ядрами на основе архитектуры ядра Zen 4, 192 потоками и тактовой частотой в 2,50 ГГц в базовом состоянии и до 5,15 ГГц в режиме пиковых нагрузок. Важно отметить, что данный процессор предлагает 384 МБ кэш-памяти и до 128 линий PCIe Gen 5.0, делая его безумно производительным решением для пользователей рабочих станций. С другой стороны, за такие внушительные характеристики нужно немало заплатить, потому что процессор стоит 10 000 долларов — да, это стоимость автомобиля на вторичном рынке.

И на этом дорогущем процессоре специалисты по разгону поставили несколько рекордов в популярных бенчмарках. Для этого пользователь под ником SAMPSON использовал новейшую материнскую плату ASUS PRO WS TRX50-SAGE WIFI, 128 ГБ оперативной памяти DDR5 (6400 MT/сек), а сам процессор был разогнан до частоты 4,8 ГГц на всех 96 ядрах с напряжением 1,24 В. За счёт этого пользователю действительно удалось поставить рекорд в большинстве бенчмарков, что было ожидаемо при таких характеристиках. Всё же когда выходит процессор за такие деньги, то ничего иного не ожидаешь.
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