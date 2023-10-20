AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX поставил рекорд в бенчмарках

Теперь можно официально заявить, что процессор AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX официально является самым мощным процессором для рабочих станций на сегодняшний день — новинку протестировали в бенчмарках и результаты более чем достойные. Стоит напомнить, что этот чип оснащён 96 ядрами на основе архитектуры Zen 4, 192 потоками и тактовой частотой 2,50 ГГц в штатном состоянии (5,15 ГГц в случае пиковой нагрузки с разгоном). Процессор может похвастаться 384 МБ кэш-памяти и до 128 линий PCIe Gen 5.0, что делает его потрясающим выбором для самого разного формата рабочих станций. Впрочем, за столь внушительные характеристики придётся немало заплатить — розничная стоимость AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX составляет 9999 долларов США.

Самый впечатляющий результат нового процессора был показан в тесте Cinebench R23, где процессор AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX оказался на 56% быстрее, чем Ryzen Threadripper PRO 5995WX и на 81% быстрее, чем Xeon W9-3495X. Кроме того, этот процессор смог выполнить рендер в Blender в два раза быстрее по сравнению с другими двумя чипами. Так что на текущий момент это настоящий монстр, который, правда, требует соответствующего охлаждения. Пользователи с трудом в домашних условиях смогут охлаждать такой процессор, так что это будет весьма интересная задача для поклонников рабочих станций — им явно нужно задействовать СЖО, иначе без перегрева не обойдётся. Будем следить за новостями в этом направлении — звучит интересно.
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