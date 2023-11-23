AMD Threadripper PRO 7995WX поставил новый рекорд производительности

Время очередных рекордов — процессор AMD Threadripper PRO 7995WX в этот раз преодолел планку в 210 000 баллов в тесте Cinebench R23, установив совершенно новый рекорд в области решений для производительных рабочих станций. Стоит отметить, что процессоры серии Threadripper от AMD в целом обеспечивают огромную производительность даже из коробки, но, как показал зарубежный оверклокер, при использовании охлаждения LN2 (жидкий азот), можно получить огромный прирост производительности. При этом специалисты отмечают, что пользователь при желании может использовать вместе с этим процессором и обычное воздушное или жидкостное охлаждение — процессор в пиковых нагрузках нагревается, но его можно охладить базовыми решениями.

Текущий рекорд был достигнут в рамках разгона на процессоре AMD Threadripper PRO 7995WX, работающем на материнской плате ASUS PRO WS WRX90-SAGE SE (это флагманская видеокарта, которую специально для этих целей и разрабатывали), которая предлагает сразу 41 фазу питания, пять разъёмов питания 8-pin, стандартный разъём ATX, два больших алюминиевых радиатора, покрывающих VRM-подсистему питания (каждый с собственным активным вентилятором) и множество других качественных компонентов. Собственно, когда речь идёт о такого рода платах, то там всегда всё самоле лучшее. Материнская плата работала с процессором, разогнанным до тактовой частоты 6,25 ГГц (1,62 В) при использовании LN2. Естественно, температура была ниже нуля.