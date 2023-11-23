AMD Threadripper PRO 7995WX поставил новый рекорд производительности

Время очередных рекордов — процессор AMD Threadripper PRO 7995WX в этот раз преодолел планку в 210 000 баллов в тесте Cinebench R23, установив совершенно новый рекорд в области решений для производительных рабочих станций. Стоит отметить, что процессоры серии Threadripper от AMD в целом обеспечивают огромную производительность даже из коробки, но, как показал зарубежный оверклокер, при использовании охлаждения LN2 (жидкий азот), можно получить огромный прирост производительности. При этом специалисты отмечают, что пользователь при желании может использовать вместе с этим процессором и обычное воздушное или жидкостное охлаждение — процессор в пиковых нагрузках нагревается, но его можно охладить базовыми решениями.

Текущий рекорд был достигнут в рамках разгона на процессоре AMD Threadripper PRO 7995WX, работающем на материнской плате ASUS PRO WS WRX90-SAGE SE (это флагманская видеокарта, которую специально для этих целей и разрабатывали), которая предлагает сразу 41 фазу питания, пять разъёмов питания 8-pin, стандартный разъём ATX, два больших алюминиевых радиатора, покрывающих VRM-подсистему питания (каждый с собственным активным вентилятором) и множество других качественных компонентов. Собственно, когда речь идёт о такого рода платах, то там всегда всё самоле лучшее. Материнская плата работала с процессором, разогнанным до тактовой частоты 6,25 ГГц (1,62 В) при использовании LN2. Естественно, температура была ниже нуля.
Intel Core i9-14900KF в одноядерном тесте обогнал всех конку…
Если верить информации инсайдеров, процессор Intel Core i9-14900KF 14-го поколения занимает первое место …
SK Hynix создаёт собственную систему на кристалле…
Вчера от зарубежных инсайдеров появилась достаточно интересная информация — корейский производитель чипов…
MSI нечаянно слила характеристики процессоров Intel 14-го по…
Все мы знаем, что компания Intel готовится выпустить свои процессоры 14-го поколения для настольных компь…
Intel представила сразу три линейки процессоров нового покол…
В ходе сегодняшнего мероприятия компания Intel подтвердила наличие трёх семейств процессоров, которые при…
Intel представила процессор Sierra Forest на 144 ядра…
Сегодня компания Intel представила новую дорожную карту релиза процессоров Xeon, в которой указаны сразу …
AMD Athlon 3000G получил новую упаковку…
Вчера на просторах интернета появилась новость о том, что AMD якобы обновила процессор Athlon 3000G, выпу…
Процессор Snapdragon 8 Gen 3 протестировали на базе ASUS ROG…
Если верить информации крупных инсайдеров, компания Qualcomm объявит о релизе своего нового флагманского …
Microsoft представила собственный процессор Azure Maia для р…
Microsoft официально представила свою собственную линейку AI-чипов (чипы, разработанные для технологий на…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor