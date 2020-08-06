AMD Zen 3 инженерный образец взял частоту 4.8 ГГц

Следующее поколение настольных процессоров AMD Zen 3, сменив семейство процессоров Zen 2 Ryzen 3000, новые настольные процессоры будут предлагать большой прирост эффективности и IPC, также приличного повышения с точки зрения тактовой частоты.

Линейка процессоров AMD Zen 3 Ryzen будет запущена ближе к концу 2020 года, как подтвердила сама Доктор Лиза Су.

Компания AMD уже имеет первые процессы Vermeer, которые тестируются в их лабораториях, но похоже, что несколько чипов проскользнули мимо, и информация об этих процессорах начала распространяться в сети.

Процессор Ryzen следующего поколения может похвастаться 16 ядрами и 32 потоками. Новые процессоры получили базовую частоту 3.5 ГГц, но повышающую турбо частоту 4,8 ГГц. Конечно же инженерные процессоры обычно имеют низкие тактовые частоты, чем конечные розничные образцы. На выходе этих процессоров, можно ожидать, что тактовые частоты будут очень близки к цифре 5 ГГц. Компания планирует использовать технологический узел 7nm+ от TSMC, и если им удастся достичь тактовой частоты 5 ГГц, то компания AMD выйдет совершенно на новый уровень. Лнейка Ryzen 'Vermeer' на базе Zen 3 уже находится в стадии разработки и скоро начнется массовое производство.

Компания AMD сохранит поддержку существующего сокета AM4. Сокет AM4 должен был просуществовать до 2020 года, поэтому вполне вероятно, что процессоры Ryzen 4000 на базе Zen 3 станут последним семейством, использующим сокет AM4, прежде чем AMD перейдет на AM5, который будет разработан вокруг будущих технологий, таких как DDR5 и USB 4.0.

AMD также подтвердила, что настольные процессоры Ryzen 4000 будут поддерживаться только чипсетами 400 и 500 серий, в то время как поддержка 300 серий будет исключена.
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