AMD Zen 6 EPYC 9006 «Venice» станет лидером в сегменте железа для ИИ

Корпоративный вице-президент AMD, отвечающий за вычислительные и корпоративные ИИ-решения, Мадху Рангараджан сообщил: задача выпустить процессоры Zen 6 EPYC 9006 «Venice» специально под агентный ИИ перед компанией никогда не ставилась. Это прямой и недвусмысленный выпад в сторону NVIDIA и Arm — обе позиционируют свои новейшие серверные CPU именно как решения для подобных задач. Вместе с тем на пресс-конференции Рангараджан назвал EPYC 9006 лучшим процессором для агентных сценариев. Сходную мысль в отдельном выступлении высказал и главный архитектор Zen Майк Кларк: по его признанию, появления агентных вычислений AMD не предвидела, однако компания всегда рассчитывала, что процессор не утратит своей роли в ИИ-софте.

Такая оценка выглядит справедливой — работы над Zen 6 стартовали задолго до того, как агенты превратились в горячую тему для дата-центров. Прозвучали эти заявления одновременно с запуском поставок систем Venice SP7. Как отмечалось в нашем подробном техническом разборе Zen 6, AMD заявляет о приросте IPC на 20% относительно Zen 5 в корпоративных и облачных нагрузках и на 31% — в ИИ-задачах. Плотные чиплеты Zen 6c включают по 32 ядра каждый и соседствуют с 12-ядерными кристаллами Zen 6 — по сути, перед нами тот самый «полный портфель», о котором говорит Рангараджан. На этом аспекте AMD делает акцент уже несколько месяцев. Генеральный директор Лиза Су допустила, что соотношение CPU к GPU способно приблизиться к 1:1, а в собственном техническом документе компания заявила о существенном превосходстве над Vera. Процессор EPYC на базе LPDDR5X под названием Verano, который должен применяться в роли хост-узла для ИИ, ожидается в следующем году.