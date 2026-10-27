Micron готовит к запуску новую память NAND Flash поколения G11

Micron активно продвигает в серийное производство свою новую память NAND Flash поколения G11 и заявляет, что эта технология станет первой в её линейке 3D NAND Flash. Сегодня решения G9 задействованы во всех продуктах компании, которая сумела создать модули NAND Flash с масштабированием более чем на 200 слоёв. Но поскольку нынешняя технология подходит к своим границам, следующий шаг связан с освоением вертикального стекирования. В G11 Micron намерена применить трёхмерное стекирование NAND на пластинах, чтобы вдвое увеличить ёмкость модулей NAND. Тем самым Micron фактически повторяет путь китайского гиганта YMTC, который уже какое-то время выпускает 3D-стекированную NAND по технологии Xtacking.

Это реализуется за счёт разделения каждой пластины на отдельные компоненты. Один предназначен для ячеек памяти, другой содержит периферийную логику. Их соединяют методом гибридного склеивания при стекировании пластин. Гибридная сварка обеспечивает прочное соединение двух кремниевых чипов за счёт встроенных металлических контактов, которые сплавляются и образуют единый чип. Несколько кристаллов или целые кремниевые пластины можно соединить, смыкая тыльные стороны двух чипов. Так Micron рассчитывает начать поставки 400-слойной NAND-памяти во второй половине 2027 года, то есть менее чем через год, и вскоре мы увидим дальнейшую коммерциализацию трёхмерного кремния. Что касается ёмкости и скорости, Micron утверждает, что G11 удвоит плотность на квадратный миллиметр. Если у G9 она составляла 21 Гб/мм², то у поколения G11 — 42 Гб/мм². Среди прочих улучшений — заметно более высокая скорость ввода-вывода, выросшая с 3600 МТ/с в G9 до 5400 МТ/с в G11, а также ожидается существенный рост эффективности за счёт снижения энергопотребления на бит на 25%. Реальная производительность будет зависеть от количества таких 3D NAND-чипов в SSD, а также от контроллера, прошивки и интерфейса, через который SSD взаимодействует с хост-системой. Поэтому пока неизвестно, каких скоростей стоит ждать потребителям, но мы обязательно протестируем их в будущем.