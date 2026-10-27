Intel ищет возможности сотрудничества с AMD

Согласно записи неформальной беседы с Китайско-американской ассоциацией специалистов по полупроводникам, состоявшейся 24 октября, генеральный директор Intel Лип-Бу Тан обсуждал с главой AMD Лизой Су вероятные направления взаимодействия. Ни конкретная сделка, ни продукт, ни технический проект при этом не упоминались. Следовательно, разговор свидетельствует лишь о наличии контакта между руководителями, но не подтверждает, что Intel и AMD ведут совместную разработку процессора или сотрудничают в производственной сфере. Публичные высказывания Тана были посвящены главным образом масштабной трансформации Intel: возвращению конкурентоспособности процессоров, созданию чипов с учётом запросов клиентов, более широкому применению передовых технологий упаковки и привлечению новых заказчиков. Он также рассказал о более гибком подходе к разработке заказных микросхем и назвал Xeon, графические процессоры и ускорители в качестве направлений, где компания создаёт продукты, ориентированные на конкретных клиентов. Детали беседы с Су обнародованы не были.

В теории возможное сотрудничество могло бы затрагивать общие стандарты, программное обеспечение, упаковку или вопросы цепочки поставок. Однако ни одна из этих сфер не была названа темой упомянутого разговора. Источник не уточняет, носила ли беседа неформальный характер, проводились ли последующие встречи и рассматривают ли компании возможность коммерческого проекта. Пока ни одна из сторон не подтвердит масштаб взаимодействия, наиболее взвешенная трактовка сводится к тому, что Тан сообщает о разговоре с Су насчёт возможного сотрудничества.
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