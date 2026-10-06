Acer празднует полувековой юбилей

В 2026 году тайваньская компания Acer празднует полувековой юбилей. За пятьдесят лет она эволюционировала из небольшого стартапа в глобального мультибрендового производителя электроники и вычислительной техники. История началась в 1976 году, когда пять соучредителей создали предприятие Multitech. Первоначальный капитал составлял 25 тысяч долларов, а штат — одиннадцать человек. На старте фирма фокусировалась на внедрении микропроцессорных решений, ставя цель сделать вычислительные устройства доступными для массового потребителя. Эта идея стала фундаментом корпоративной философии. Уже через два года, в 1978-м, молодая организация открыла учебный центр для подготовки инженеров по микропроцессорам. Там прошли обучение три тысячи специалистов, которые в дальнейшем составили основу IT-отрасли Тайваня.

В 1989 году Acer организовала совместное предприятие с Texas Instruments для выпуска DRAM-памяти, что ознаменовало вход в полупроводниковую сферу. В 1990-м компания представила свой первый ноутбук и поглотила американского производителя серверов Altos Computer Systems. Во время реструктуризации в 2000 году Acer выделила производственные активы в отдельную структуру Wistron. Это решение позволило сконцентрироваться на разработке и продвижении, а также улучшить логистические цепочки. В 2002 году Билл Гейтс продемонстрировал Windows XP Tablet PC Edition на первом в мире трансформируемом ноутбуке — Acer TravelMate C100. В 2005–2006 годах Acer стала официальным партнером Scuderia Ferrari и выпустила первый ноутбук с корпусом из карбона — модель Ferrari 4000. В 2007–2008 годах корпорация приобрела бренды Gateway, E-Ten и Packard Bell, а также запустила игровую серию Predator. Компания сделала значительную ставку на игровой сегмент. В 2015 году вышел Predator X34 — первый изогнутый монитор с поддержкой NVIDIA G-SYNC. В 2016-м Acer представила два рекордных устройства: Predator 21X — первый в мире игровой ноутбук с изогнутым дисплеем, и Swift 7 — на тот момент самый тонкий ультрабук (толщина менее сантиметра).

В 2018 году игровая экосистема Predator расширилась: компания начала организовывать киберспортивные состязания Predator League. За одиннадцать лет поддержки киберспорта состоялось 66 крупных турниров в шестнадцати государствах. Сегодня продукция Acer доступна более чем в 160 странах. Численность сотрудников Acer Group составляет около 12 тысяч человек. Компетенции компании вышли далеко за рамки традиционного компьютерного рынка: помимо ноутбуков, мониторов, ПК, проекторов и аксессуаров, она развивает решения на базе искусственного интеллекта, экологичные устройства, технологии пространственной визуализации, а также создает электротранспорт и IT-экосистемы для медицины и городской инфраструктуры.