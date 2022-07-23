AMD анонсировала новую функцию Noise Suppression для ПО AMD Adrenalin

AMD выпустила трейлер новой функции, которая появится в программном обеспечении графического процессора AMD Adrenalin под названием AMD Noise Suppression.

Новая функция составит конкуренцию функции от NVIDIA - RTX Voice. Напомним, что RTX Voice использует искусственный интеллект для устранения шумов во время разговора. AMD Noise Suppression будет работать на основе «алгоритма глубокого обучения в реальном времени», который будет удалять фоновый шум и звуковые помехи из потоков вводимого звука.

AMD также утверждает, что ее функция шумоподавления обеспечит двустороннее шумоподавление, то есть она научится изолировать звук, воспроизводимый также через устройство вывода. Новая функция улучшит общую четкость голосовых вызовов в шумных помещениях.