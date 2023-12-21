AMD будет поддерживать сокет АМ5 как минимум до 2025 года

Сегодня компания AMD официально подтвердила свои обязательства по сокету AM5 — компания заявил, что будет поддерживать данный сокет до 2025 года и далее, продолжая расширять свою платформу Ryzen в обозримом будущем. В интервью информационному изданию OverclockersUK вице-президент и генеральный менеджер AMD Дэвид Макафи подтвердил, что компания не планирует в ближайшем будущем отказываться от этого сокета, что достаточно сильно волновало игроков на самом деле. Запущенная в прошлом году платформа AM5 на текущий момент поддерживает самые новые и передовые процессоры Ryzen на основе архитектуры Zen 4, так что пользователям очень хотелось бы иметь возможность не менять платформу в течение как можно более длительного времени.

На данный момент платформа AMD AM5 поддерживает всего одно поколение процессоров, которое представлено двумя модельными линейками — стандартными Ryzen 7000 и усовершенствованными чипами Ryzen 7000X3D с технологией 3D V-Cache. Стоит отметить, что данная платформа во многом является уникальной, так как лишь она в настоящее время предлагает нативную поддержку аппаратного обеспечения PCIe Gen5. Но если компания планирует поддерживать сокет как минимум два года, то, вероятно, в течение следующим двух-трёх поколений он точно будет использоваться. Это хорошие новости для владельцев современных материнских плат, так как они смогут задействовать процессоры нового поколения без покупки новой материнской платы в будущем.
AMD будет поддерживать сокет АМ5 как минимум до 2025 года…
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