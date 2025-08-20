AMD готовит к релизу Ryzen 5 9500F

Сегодня инсайдеры сообщили, что компания AMD готовит ещё один процессор серии Ryzen 9000 для настольных ПК — это будет второй чип с индексом «F», получивший 6 ядер и 12 потоков. Компания постепенно расширяет линейку Ryzen 9000, добавляя новые модели без громких анонсов. Недавно вышел Ryzen 5 9600, а вскоре после этого появилась информация о Ryzen 7 9700F — первом «F»-варианте, который пока официально не представлен, но был подтверждён ASUS. Эта версия получила 8 ядер и 16 потоков. Теперь в базе тестов замечен ещё один процессор Zen 5 — Ryzen 5 9500F, который унаследовал стандартную для серии Ryzen 5 конфигурацию — 6 ядер и 12 потоков.

По данным Geekbench 6, чип оснащён 32 МБ кэша L3 — столько же имеют Ryzen 5 9600, Ryzen 5 9600X и предыдущий Ryzen 5 7500F. Базовая частота процессора составляет 3,8 ГГц, а максимальный буст достигает 5,0 ГГц. Для сравнения, у Ryzen 5 9600 частота в турборежиме выше на 200 МГц, но в остальном различий почти нет. Ключевой момент — отсутствие встроенной графики у версии 9500F. С точки зрения производительности Ryzen 5 9500F показывает уровень, близкий к Ryzen 5 9600, благодаря практически идентичным характеристикам. Ожидается, что цена новинки не превысит 200 долларов. Более того, учитывая стоимость Ryzen 5 9600X, можно предположить, что Ryzen 5 9500F окажется дешевле отметки 179 долларов, по которой когда-то стартовал Ryzen 5 7500F. Так что для бюджетных сборок это действительно интересное решение, на которое стоит обратить своё внимание.
