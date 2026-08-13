Qualcomm раскрыла характеристики Snapdragon C

На выставке Computex 2026 компания Qualcomm представила новое семейство процессоров Snapdragon C. Процессоры позиционируются как решение начального уровня для компьютеров стоимостью от 300 долларов, способное обеспечить целый день автономной работы. Во время презентации компания практически не раскрывала характеристики и результаты тестов, однако теперь решила поделиться подробностями. Процессоры Snapdragon C построены на архитектуре Qualcomm Kryo с совместимостью с ARM64 и оснащаются максимум восемью ядрами с 2 МБ кэш-памяти. Максимальная частота составляет 2,0 ГГц при нагрузке на несколько ядер и 3,0 ГГц при нагрузке на одно ядро. Также упоминается частота 2,6 ГГц для трёх ядер, производство осуществляется по 6-нм техпроцессу.

За обработку графики отвечает Adreno A643 с максимальной частотой 900 МГц и поддержкой API DX12. Даже в процессорах начального уровня Qualcomm сохранила NPU семейства Hexagon для работы с искусственным интеллектом. Что касается оперативной памяти, процессоры Snapdragon C поддерживают сразу несколько стандартов LPDDR — LPDDR4x, LPDDR5 и LPDDR5x. Максимальный объём памяти составляет 16 ГБ, используется 32-битная одноканальная шина. Скорость передачи данных достигает 6400 МТ/сек для LPDDR5/LPDDR5x, что обеспечивает пропускную способность 25,6 ГБ/сек, либо 4200 МТ/сек для LPDDR4x с пропускной способностью 16,8 ГБ/сек. Первые ноутбуки на базе нового процессора обещают представить в самое ближайшее время.