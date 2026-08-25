Доля Intel на рынке опустилась ниже 70%

Согласно данным Mercury Research, доля процессоров компании Intel на рынке процессоров x86 опустилась ниже 70% впервые с 1995 года. Во втором квартале 2026 года компания заняла 69,3% рынка, потеряв 6,5 процентного пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. AMD, напротив, продолжила укреплять позиции и увеличила свою долю до рекордных 30,7%. Правда, в статистику вошли только поставки процессоров для ПК и серверов. Если учитывать также встраиваемые и IoT-решения, разрыв становится ещё меньше. На Intel приходится 65,9% рынка, а на AMD — 34,1%. В этом случае AMD дополнительно выигрывает благодаря более высоким, чем ожидалось, поставкам процессоров для игровых консолей. Intel в этом сегменте не представлена, если не считать процессоры семейства Arc G3, предназначенные для портативных игровых устройств.

На рынке настольных ПК компания AMD увеличила свою долю до 34,9%, прибавив 2,7 процентного пункта за год. В серверном сегменте AMD добилась ещё более заметного прогресса — её доля выросла на 7,3 процентного пункта и достигла 34,5%, тогда как Intel занимает 65,5%. Конкуренция здесь особенно обострилась, так как AMD уже представила серверные процессоры EPYC 6-го поколения под кодовым названием Venice с архитектурой Zen 6. Видимо, «синим» придётся потрудиться, чтобы сохранить доминирующую позицию в обозримом будущем, так как конкурент явно не планирует останавливаться на достигнутом. Особенно в области серверных решений.