Apple представила новые процессоры M5 Ultra и M6

По заявлению Apple, M6 обеспечивает самую высокую в мире производительность в однопоточном режиме и в 1,2 раза превосходит M5 в многопоточных задачах. Графический процессор также был обновлён — теперь он располагает 12 ядрами против 10 у M5, причём каждое ядро оснащено собственным нейронным ускорителем. Объём объединённой памяти может достигать 32 ГБ. M5 Ultra построен с использованием фирменной технологии межсоединения UltraFusion. Она объединяет два двухкристальных процессора M5 Max в единую архитектуру с четырьмя кристаллами. В максимальной конфигурации M5 Ultra получает 36-ядерный центральный процессор с 12 сверхпроизводительными и 24 производительными ядрами, 80-ядерный графический процессор и 32-ядерный Neural Engine. Процессор поддерживает до 512 ГБ объединённой высокоскоростной памяти.