Apple представила новые процессоры M5 Ultra и M6

Сегодня компания Apple представила новый процессор M6 для компьютеров Mac, а также M5 Ultra, который компания называет «самым мощным процессором в своей истории». Он рассчитан на ресурсоёмкие задачи, включая 3D-рендеринг и работу с передовыми моделями искусственного интеллекта. M6 оснащён 12-ядерным центральным процессором против 10-ядерного кластера у M5. В его состав входят два сверхпроизводительных ядра, четыре производительных ядра и шесть энергоэффективных. Ранее Apple использовала термин «сверхъядра» для обозначения производительных ядер, однако начиная с M5 Pro и M5 Max компания добавила новый тип производительных ядер.

По заявлению Apple, M6 обеспечивает самую высокую в мире производительность в однопоточном режиме и в 1,2 раза превосходит M5 в многопоточных задачах. Графический процессор также был обновлён — теперь он располагает 12 ядрами против 10 у M5, причём каждое ядро оснащено собственным нейронным ускорителем. Объём объединённой памяти может достигать 32 ГБ. M5 Ultra построен с использованием фирменной технологии межсоединения UltraFusion. Она объединяет два двухкристальных процессора M5 Max в единую архитектуру с четырьмя кристаллами. В максимальной конфигурации M5 Ultra получает 36-ядерный центральный процессор с 12 сверхпроизводительными и 24 производительными ядрами, 80-ядерный графический процессор и 32-ядерный Neural Engine. Процессор поддерживает до 512 ГБ объединённой высокоскоростной памяти.