Alibaba представила серверный процессор XuanTie C950

Для работы с ресурсоёмкими ИИ-задачами в процессор встроены специализированные матричные и векторные ускорители. Благодаря этому XuanTie C950 способен выполнять соответствующие вычисления без использования отдельного графического процессора. Также процессор получил стандартный кэш L1, гибко настраиваемый кэш L2 и опциональный общий кэш L3, который должен снижать задержки при обмене данными между ядрами. Кроме того, Alibaba реализовала аппаратные алгоритмы интеллектуального предварительного извлечения данных. Они загружают необходимые данные в кэш ещё до того, как исполнительный блок запрашивает их. Использование открытой архитектуры RISC-V позволяет Alibaba отказаться от лицензионных платежей, связанных с архитектурами x86 и ARM, а также даёт компании больше возможностей для кастомизации процессора. Это делает новинку куда более доступной для производителя, особенно на фоне подорожания чипов.