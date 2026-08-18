Alibaba представила серверный процессор XuanTie C950

Сегодня компания Alibaba представила процессор XuanTie C950, который позиционируя как решение на базе RISC-V для задач искусственного интеллекта на периферийных устройствах. В отличие от традиционных ASIC, XuanTie C950 не использует графический процессор для ИИ-нагрузок. По сути, это серверный 64-разрядный RISC-V-процессор с 64 вычислительными ядрами на одном кристалле. Их тактовая частота может достигать 3,2 ГГц, ядра объединены в кластеры по восемь штук, которые напрямую соединяются с помощью высокоскоростной шины AMBA CHI.

Для работы с ресурсоёмкими ИИ-задачами в процессор встроены специализированные матричные и векторные ускорители. Благодаря этому XuanTie C950 способен выполнять соответствующие вычисления без использования отдельного графического процессора. Также процессор получил стандартный кэш L1, гибко настраиваемый кэш L2 и опциональный общий кэш L3, который должен снижать задержки при обмене данными между ядрами. Кроме того, Alibaba реализовала аппаратные алгоритмы интеллектуального предварительного извлечения данных. Они загружают необходимые данные в кэш ещё до того, как исполнительный блок запрашивает их. Использование открытой архитектуры RISC-V позволяет Alibaba отказаться от лицензионных платежей, связанных с архитектурами x86 и ARM, а также даёт компании больше возможностей для кастомизации процессора. Это делает новинку куда более доступной для производителя, особенно на фоне подорожания чипов.
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