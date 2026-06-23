Valve открыла предзаказы на Steam Machine

Компания Valve открыла предварительные заказы на долгожданную Steam Machine, предложив покупателям четыре конфигурации устройства. Доступны версии с накопителями объёмом 512 ГБ и 2 ТБ, причём для каждой из них предусмотрен вариант как без контроллера Steam Controller, так и с ним в комплекте. Как и ожидалось на фоне продолжающегося кризиса на рынке памяти и накопителей, цены оказались довольно высокими. Базовая Steam Machine с накопителем на 512 ГБ без контроллера оценена в 1049 долларов, а комплект с Steam Controller стоит уже 1128 долларов. Версия с накопителем на 2 ТБ предлагается за 1349 долларов, а её вариант с контроллером обойдётся в 1428 долларов. Покупатели старшей модели также получат два дополнительных комплекта сменных панелей в красном тканевом исполнении и расцветке под ореховое дерево.

Для борьбы со спекулянтами Valve внедрила специальную систему контролируемого резервирования. Она распределяет покупателей по очереди, ограничивает возможность оформления нескольких заказов одним человеком и предоставляет ограниченное время для завершения покупки после получения приглашения. Компания также использует различные проверки аккаунтов и платёжных данных, чтобы предотвратить участие одного человека через несколько профилей. Всё это делается для того, чтобы спекулянты не могли купить большую партию устройств, а затем продать их на вторичном рынке по двойной цене. Правда, учитывая стоимость компьютера, спрос будет не таким уж и высоким.