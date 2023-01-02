AMD готовит мобильные процессоры Ryzen 7030

Некоторое время назад компания AMD официально представила миру свои процессоры нового поколения, но они были созданы исключительно для десктопных систем. Теперь же ситуация изменилась, потому что инсайдеры заявили о целом списке мобильных процессоров Ryzen 7030, которые должны быть анонсированы в ближайшем будущем. Вероятно, производитель покажет новые чипы уже завтра на выставке CES 2023, потому что это идеальное место для подобных мероприятий. К сожалению, пока что говорить о характеристиках новой линейки процессоров для ноутбуков нет смысла, потому что мы не знаем никаких точных характеристик, но можно быть уверенным в том, что платформа будет обладать неплохой производительностью. Важно другое — энергопотребление.

Дело в том, что десктопные процессоры нового поколения от AMD оказались достаточно прожорливыми, так что пользователям даже пришлось обновлять блоки питания, чтобы устранить проблему с внушительным потреблением энергии при пиковых нагрузках. Если аналогичная проблема будет и на ноутбуках под управлением Ryzen 7030, то пользователям не очень понравится идея постоянно сидеть и переживать либо о троттлинге, либо о чрезмерном нагреве и потреблении энергии батареи. Интересно будет посмотреть на то, как именно производитель исправит эту проблему и какие в конечном итоге процессоры будут представлены для мобильной платформы. Всё же у Intel тоже ещё нет ответа для рынка ноутбуков, но команда синих явно готовится.
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