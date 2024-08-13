AMD готовит новый чип в линейке Ryzen AI 300

Линейка процессоров Ryzen AI 300 поколения Strix от компании AMD на текущий момент является самой конкурентоспособной в области процессоров с упором на работу с искусственным интеллектом, что создаёт определённое давление на компанию Qualcomm с её процессором Snapdragon X Elite. Кроме того, сегодня появилась информация о том, что компания AMD планирует анонсировать дополнительные модели в линейке Strix Point, которые будут более мощными чем то, что представили на текущий момент. Собственно, сейчас у компании в этой линейке процессоров имеется только чип Ryzen AI 9 HX 370 и Ryzen AI 9 365, то есть ассортимент в целом не шибко большой. Более того, наличие всего двух моделей в семействе кажется немного странным странным, даже несмотря на широкий диапазон TDP, который охватывает разные сегменты производительности.

К сожалению, пока что никаких точных данных относительно того, какие именно процессоры будут представлены, у инсайдеров нет. Можно только предположить, что производитель хочет выпустить нечто более производительное, дабы иметь возможность конкурировать в сегменте игровых ноутбуков, но это только предположения. На деле компания вполне может выпустить и более доступный вариант процессора, который позволит покорить рынок недорогих ноутбуков в обозримом будущем. Всё это кажется крайне интересным на фоне того, что у Intel пока что нечем ответить даже приблизительно — новинки бренда выйдут ближе к концу текущего года, если не позже.