AMD купит Xilinx за 35 миллиардов долларов

Компания AMD покупает свою конкурирующую компанию по производству полупроводников Xilinx. Эта сделка будет сделкой с акциями на сумму 35 миллиардов долларов США.

После сделки акционеры Xilinx получат 1,7234 акций AMD за каждую акцию Xilinx, которой они владели ранее. Это составляет около 143 долларов США за акцию акций Xilinx. Кроме того, акционерам AMD теперь будет принадлежать около 74 процентов объединенной компании, а акционерам Xilinx - около 26 процентов. На данный момент сделка одобрена различными властями Великобритании, США, Европейского Союза и Китая, а также акционерами обеих компаний.

Лиза Су генеральный директор AMD, возглавит объединенную компанию, а генеральный директор Xilinx присоединится к ней в качестве президента и будет отвечать за бизнес Xilinx и инициативы по стратегическому росту.