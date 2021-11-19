AMD намерена перейти к совместным проектам с MediaTek

AMD RZ660 станет первым контроллером, основанным на этом партнерстве. Основанный на чипсете MediaTek Filogic 330P, контроллер сочетает в себе Wi-Fi 6E (6 ГГц) с Bluetooth последнего поколения как минимум Bluetooth 5.2. Программное обеспечение драйверов и поддержка этого решения будут осуществляться AMD, как и распространение. MediaTek заявила, что первые ноутбуки и настольные ПК включая материнские платы DIY с AMD RZ660 дебютируют в 2022 году. Драйвер, поставляемый AMD, также позволит компании создать специальные «PRO» варианты RZ660 в комплекте с Ryzen PRO. SoC для коммерческих рынков ПК и рабочих станций. Похоже, что такого сотрудничества с проводным Ethernet не существует, поскольку между Intel и Realtek существует равная конкуренция на рынке 2,5 GbE PHY.