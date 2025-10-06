AMD не боится союза NVIDIA и Intel

Соглашение между Intel и NVIDIA стало громким событием не только в индустриальном, но и в потребительском контексте. Компании объявили о совместной работе над гибридным решением, которое объединит вычислительные возможности архитектуры x86 с мощью графических процессоров RTX 50 в одном чипе. Фактически речь идёт о создании x86-системы на кристалле с интегрированными графическими чиплетами RTX, что создаёт для AMD совершенно новый уровень конкуренции, к которому «красная команда» ранее не сталкивалась. Однако, по словам представителя AMD Джейсона Банты, компания полностью уверена в своей стратегии и намерена предложить рынку по-настоящему инновационные продукты. Он отметил: «Мы очень уверены в своём плане. Мы проделали колоссальную работу. Вы уже видели решения Strix Halo — это продукты, которые фактически создают новые категории. Мы будем и дальше внедрять технологии, способные изменить рынок».

Действительно, в мобильном сегменте AMD добилась значительных успехов, сумев объединить высокую производительность и энергоэффективность в одном процессоре. Линейка Strix Halo уже зарекомендовала себя как одна из лучших для компактных устройств — ноутбуков и мини-ПК — предлагая уровень мощности, сопоставимый с настольными системами. Более того, благодаря внедрению архитектуры XDNA и выделенных ядер для искусственного интеллекта, AMD вывела работу ИИ на устройстве на новый уровень. Но будет ли этого достаточно в будущем?
