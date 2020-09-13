AMD объявляет о выпуске Zen 3 и Radeon RNDA 2 в октябре

Компания AMD подтвердила, что следующее семейство процессоров Zen и новейшие графические процессоры RDNA будут представлены в октябре месяце.

Пока что мало известно о Zen 3, за исключением того, что он будет производиться на 7 -нм техпроцессе TSMC N7P. Генеральный директор AMD даже написал в Твиттере анонсирующий трейлер Zen 3.

Также мало известно о RDNA 2 следующего поколения, за исключением того, что она будет называться RX 6000 Series. На данный момент известно только то что, предстоящие Xbox Series X (и Series S) и PlayStation 5 станут первыми игровыми машинами с графическим процессором на основе RDNA 2. Об остальном мы узнаем только 8 октября.