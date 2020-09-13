AMD объявляет о выпуске Zen 3 и Radeon RNDA 2 в октябре

Компания AMD подтвердила, что следующее семейство процессоров Zen и новейшие графические процессоры RDNA будут представлены в октябре месяце.

Пока что мало известно о Zen 3, за исключением того, что он будет производиться на 7 -нм техпроцессе TSMC N7P. Генеральный директор AMD даже написал в Твиттере анонсирующий трейлер Zen 3.

Также мало известно о RDNA 2 следующего поколения, за исключением того, что она будет называться RX 6000 Series. На данный момент известно только то что, предстоящие Xbox Series X (и Series S) и PlayStation 5 станут первыми игровыми машинами с графическим процессором на основе RDNA 2. Об остальном мы узнаем только 8 октября.
Комментарии и отзывы AMD Zen 3
Обзоры:
Обзор Intel Core i9-10900F. Самый доступный 10-ядерный процессор IntelОбзор Intel Core i9-10900F. Самый доступный 10-ядерный процессор Intel
Лучший процессор AMD. AMD Ryzen 5 2600Лучший процессор AMD. AMD Ryzen 5 2600
Обзор Intel Core i7-10700K. Тесты и сравнения в играх с Intel Core i9-9900K и PALIT GeForce GTX 1650 KalmXОбзор Intel Core i7-10700K. Тесты и сравнения в играх с Intel Core i9-9900K и PALIT GeForce GTX 1650 KalmX
Новости:
AMD объявляет о выпуске Zen 3 и Radeon RNDA 2 в октябре

Компания AMD подтвердила, что следующее семейство процессоров Zen и новейшие графические процессоры RDNA ...
Семейство процессоров Intel Tiger Lake будут оснащены технологией SuperFin и SuperMIM

Все больше и больше сведений попадает к нам о новой архитектуре процессоров Intel Tiger Lake. Компания ис...
Intel подтвердила платформу Sapphire Rapids с поддержкой DDR5, PCIe 5.0 и CXL 1.1

Компания Intel поделилась планами на будущее подтвердив платформу нового поколения Sapphire Rapids, котор...
Обзор Canyon Argama GS-3 (CND-SGS03M-RU). Набор игровой периферииОбзор Canyon Argama GS-3 (CND-SGS03M-RU). Набор игровой периферии
Обзор Satechi ST-AMBKM-RU. Беспроводная клавиатура для Mac, iPad и iPhoneОбзор Satechi ST-AMBKM-RU. Беспроводная клавиатура для Mac, iPad и iPhone
Обзор Eheim Pickup 200. Внутренний фильтр с контейнером для губкиОбзор Eheim Pickup 200. Внутренний фильтр с контейнером для губки
Обзор WAHL 1065-0460 AQUA TRIM. Тест триммера для бороды и усовОбзор WAHL 1065-0460 AQUA TRIM. Тест триммера для бороды и усов
Обзор HARPER PB-20008. Внешний аккумулятор с быстрой зарядкойОбзор HARPER PB-20008. Внешний аккумулятор с быстрой зарядкой
Портативный монитор ASUS ZenScreen MB16A...
Портативный монитор ASUS ZenScreen MB16AКомпания ASUS пополнила ассортимент портативных мониторов моделью ZenScreen MB16AH, которая ориентирована...
Arm анонсировала 64-битный процессор Cor...
Arm анонсировала 64-битный процессор CorОколо 85% контроллеров жестких дисков и контроллеров твердотельных накопителей разработаны производителем...
MSI анонсировала изогнутый монитор с час...
MSI анонсировала изогнутый монитор с часКомпания MSI анонсировала изогнутый монитор Optix MAG272C, который имеет кривизну 1500R. 27 дюймовый мони...
Смартфон Nubia Red Magic 5G оценен в 60 ...
Смартфон Nubia Red Magic 5G оценен в 60 Компания «Мерлион» объявила о старте российских продаж игрового смартфона Nubia Red Magic 5G, который был...
В сети опубликовали фотографии предполаг...
В сети опубликовали фотографии предполагВ сети опубликовали фотографии, на котором изображен предполагаемый корпус Apple iPhone 12 Pro. ...
Intel заявила о снятия с производства пр...
Intel заявила о снятия с производства прКомпания Intel заявила о прекращении производства линейки процессоров Core X серии 9-го поколения. Процес...
Представлен смартфон Samsung Galaxy Note...
Представлен смартфон Samsung Galaxy NoteКомпания Samsung представила смартфон Galaxy Note20, который оценен в 79 990 за единственную версию с 8 Г...
Бюджетный смартфон OnePlus Clover засвет...
Бюджетный смартфон OnePlus Clover засветВ базе данных бенчмарка Geekbench обнаружились сведения о недорогом смартфоне OnePlus Clover, который еще...
Умный дом Legrand. Комплект умного дома ...
Умный дом Legrand. Комплект умного дома Розетки, выключатели и другие электроустановочные изделия Legrand получили широкое распространение в Росс...
BenQ выпустила игровые мониторы серии Mo...
BenQ выпустила игровые мониторы серии MoСерия мониторов BenQ Mobiuz представлена двумя вариантами. 27-дюймовый Mobiuz EX2710 и 24,5-дюймовый Mobi...
Представлена плата для неттопов ECS H410...
Представлена плата для неттопов ECS H410Компания ECS пополнила ассортимент системных плат моделью H410H6-TI2, которая подойдет для создания встра...
Проекты телеканала RT к 75-летию Великой...
Проекты телеканала RT к 75-летию ВеликойВ Российской Федерации 2020 год объявлен «Годом памяти и славы». Указ о его проведении был подписан пр...
Обзор Harper HB-516. TWS-наушники с Bluetooth 5.0Обзор Harper HB-516. TWS-наушники с Bluetooth 5.0
Обзор iBOX Сompass Dual. Двухканальный видеорегистрартор в виде накладки на салонное зеркалоОбзор iBOX Сompass Dual. Двухканальный видеорегистрартор в виде накладки на салонное зеркало
Обзор Seagate BarraCuda Fast SSD 1 Tb (STJM1000400). Стильный внешний накопитель со скоростью до 540 Мбайт/секОбзор Seagate BarraCuda Fast SSD 1 Tb (STJM1000400). Стильный внешний накопитель со скоростью до 540 Мбайт/сек
Обзор SVEN RX-114. Недорогая мышка для дома и офисаОбзор SVEN RX-114. Недорогая мышка для дома и офиса
Обзор Beats Powerbeats. Спортивные беспроводные наушники с работой до 15 часовОбзор Beats Powerbeats. Спортивные беспроводные наушники с работой до 15 часов
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor