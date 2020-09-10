AMD покажет новые процессоры Zen 3 и видеокарты RDNA 2 в октябре

Вслед за анонсами новой серии графических карт RTX Ampere компании NVIDIA, AMD назвала дату запуска своих новых продуктов, а именно процессоров семейства Zen 3 и графики следующего поколения RDNA 2. Компания AMD уже начала рассылать приглашения на два мероприятия. Мероприятие получило название "A new journey begins" ("Новое путешествие начинается").

Первым запланированным мероприятием станет показ процессоров AMD Zen 3 Ryzen, которое состоится 8 октября в 19:00 по МСК. Затем 28 октября в 20:00 по МСК, AMD представит архитектуру RDNA 2, а именно видеокарт серии Radeon RX 6000. Оба мероприятия пройдут в режиме онлайн-трансляции.
Комментарии и отзывы AMD Zen 3 и RDNA 2
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