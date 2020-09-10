AMD покажет новые процессоры Zen 3 и видеокарты RDNA 2 в октябре

Первым запланированным мероприятием станет показ процессоров AMD Zen 3 Ryzen, которое состоится 8 октября в 19:00 по МСК. Затем 28 октября в 20:00 по МСК, AMD представит архитектуру RDNA 2, а именно видеокарт серии Radeon RX 6000. Оба мероприятия пройдут в режиме онлайн-трансляции.
Вслед за анонсами новой серии графических карт RTX Ampere компании NVIDIA, AMD назвала дату запуска своих новых продуктов, а именно процессоров семейства Zen 3 и графики следующего поколения RDNA 2. Компания AMD уже начала рассылать приглашения на два мероприятия. Мероприятие получило название "A new journey begins" ("Новое путешествие начинается").