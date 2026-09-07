У Huawei заказали 160 тысяч ускорителей Ascend 950DT

Китайские разработчики искусственного интеллекта всё активнее переходят на отечественные ускорители, и одним из крупнейших заказчиков, судя по всему, станет лаборатория DeepSeek. По имеющейся информации, компания заказала у Huawei сразу 160 тысяч ускорителей Ascend 950DT. В конце прошлого года Huawei сообщила о подготовке новой линейки процессоров для удовлетворения растущего спроса на вычислительные мощности внутри Китая, и теперь крупные заказы начинают превращаться в реальность. Huawei Ascend 950DT оснащён 144 ГБ памяти собственной разработки Huawei на базе HBM. Пропускная способность такой памяти достигает почти 4 ТБ/сек, что соответствует заявленным целям компании по созданию высокопроизводительной платформы для искусственного интеллекта.

Максимальная вычислительная производительность ускорителя составляет около 1 петафлопса в FP8 и примерно 2 петафлопса в FP4. DeepSeek планирует использовать Ascend 950DT для масштабных инференс-операций. Согласно информации об инфраструктуре проекта, все заказанные ускорители будут размещены в одном дата-центре в Монголии. Совокупная пиковая производительность системы должна составить 160 экзафлопсов в FP8 или около 320 экзафлопсов при работе с FP4. Общий объём HBM-памяти достигнет примерно 23 ПБ, что позволит системе одновременно обрабатывать большое количество запросов и обслуживать тысячи пользователей. Это может дать китайским компаниям существенный прирост в будущем.
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