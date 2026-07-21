Samsung будет выпускать роботов для своих же заводов

Компания Samsung Electronics создала подразделение Robotics eXperience, которое возглавит генеральный директор компании. Новое подразделение объединит существующие разработки Samsung в области робототехники. Первоначально Samsung намерена сосредоточиться на промышленных роботах — компания планирует использовать передовые системы для автоматизации собственных производственных предприятий, превратив их в испытательную площадку перед возможным предложением таких решений другим производителям. Если планы будут реализованы, к 2030 году все заводы Samsung должны превратиться в автономные фабрики на базе ИИ. При этом Samsung также заинтересована в создании человекоподобных роботов.

Кроме того, Samsung планирует инвестировать в стартапы, которые занимаются роботами, и укреплять свои позиции через слияния и поглощения. Этот процесс уже начался — в 2024 году компания стала крупнейшим акционером Rainbow Robotics, производителя различных роботов. И такой подход вполне ожидаем, так как производитель видит огромный потенциал в будущем — лет через десять роботы действительно смогут заменить людей на производстве. Собственно, они уже это делают, но не так масштабно, как это будет в обозримом будущем. Соответственно, производитель хочет сразу заложить фундамент, чтобы затем активно развивать перспективное направление и получать от этого максимальную выгоду. Этим занимаются и другие компании на рынке — включая Tesla, например.
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