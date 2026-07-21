Samsung будет выпускать роботов для своих же заводов

Кроме того, Samsung планирует инвестировать в стартапы, которые занимаются роботами, и укреплять свои позиции через слияния и поглощения. Этот процесс уже начался — в 2024 году компания стала крупнейшим акционером Rainbow Robotics, производителя различных роботов. И такой подход вполне ожидаем, так как производитель видит огромный потенциал в будущем — лет через десять роботы действительно смогут заменить людей на производстве. Собственно, они уже это делают, но не так масштабно, как это будет в обозримом будущем. Соответственно, производитель хочет сразу заложить фундамент, чтобы затем активно развивать перспективное направление и получать от этого максимальную выгоду. Этим занимаются и другие компании на рынке — включая Tesla, например.