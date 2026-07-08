Разработчики DeepSeek создают собственный чип для ИИ

Китайская компания DeepSeek, считающаяся одним из лидеров национального рынка искусственного интеллекта, приступила к разработке собственного ИИ-процессора. По данным Reuters, проект может стать важным шагом на пути к снижению зависимости компании от решений NVIDIA и Huawei. Китай в последние годы активно продвигает использование отечественных технологий в сфере искусственного интеллекта. Но несмотря на ограничения и стремление властей сократить зависимость от зарубежного оборудования, многие местные компании по-прежнему используют ускорители NVIDIA, а некоторые продолжают закупать их через неофициальные каналы.

Согласно источникам Reuters, знакомым с ситуацией, DeepSeek уже начала работу над собственным процессором, чтобы отказаться от этого пути. Ожидается, что он будет ориентирован прежде всего на задачи инференса — выполнения вычислений при работе уже обученных моделей искусственного интеллекта. При этом стоит отметить, что DeepSeek не единственная китайская компания, работающая над собственными ИИ-процессорами. Ранее аналогичные проекты запустили Alibaba и Baidu. Крупнейшие технологические корпорации стремятся создавать специализированные решения, максимально адаптированные под свои модели искусственного интеллекта и характерные вычислительные нагрузки, потому что это дешевле, чем покупать продукты зарубежных компаний, плюс у них больше контроля над ситуацией и они могут настраивать чипы на своё усмотрение.