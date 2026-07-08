Разработчики DeepSeek создают собственный чип для ИИ

Согласно источникам Reuters, знакомым с ситуацией, DeepSeek уже начала работу над собственным процессором, чтобы отказаться от этого пути. Ожидается, что он будет ориентирован прежде всего на задачи инференса — выполнения вычислений при работе уже обученных моделей искусственного интеллекта. При этом стоит отметить, что DeepSeek не единственная китайская компания, работающая над собственными ИИ-процессорами. Ранее аналогичные проекты запустили Alibaba и Baidu. Крупнейшие технологические корпорации стремятся создавать специализированные решения, максимально адаптированные под свои модели искусственного интеллекта и характерные вычислительные нагрузки, потому что это дешевле, чем покупать продукты зарубежных компаний, плюс у них больше контроля над ситуацией и они могут настраивать чипы на своё усмотрение.