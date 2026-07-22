AMD намерена обойти NVIDIA в гонке искусственного интеллекта

Похоже, AMD больше не намерена мириться со статусом вечного догоняющего на рынке ускорителей для искусственного интеллекта. По данным отраслевых источников, компания готовится установить на свою платформу Helios цену выше, чем у конкурирующего решения NVIDIA Rubin. Более того, первым подтверждённым заказчиком Helios, как сообщается, уже стала Microsoft, что может свидетельствовать о высокой востребованности платформы даже при её предполагаемой премиальной стоимости. Helios представляет собой первое полноценное серверное решение AMD для задач искусственного интеллекта, объединяющее аппаратные и программные компоненты в единую экосистему. В состав платформы входят ускорители AMD Instinct MI455X, процессоры AMD EPYC 6-го поколения, сетевые адаптеры AMD Pensando AI NIC, процессоры обработки данных AMD Pensando DPU, технология межсоединений AMD Infinity Fabric и программный стек AMD ROCm.

Ускорители серии AMD Instinct MI400 основаны на новейшей архитектуре CDNA 5. Они получили увеличенный объём памяти HBM4 и более высокую пропускную способность, а также поддержку дополнительных форматов вычислений для искусственного интеллекта с повышенной производительностью. Ключевым элементом платформы выступает ускоритель AMD Instinct MI455X — он обеспечивает производительность до 40 петафлопс в вычислениях FP4 и до 20 петафлопс в FP8. Для сравнения, NVIDIA Rubin предлагает до 50 петафлопс в FP4, но лишь 17,5 петафлопс в FP8.