Windows 11 теперь будет работать быстрее

Microsoft выпустила августовское обновление KB5121003, которое помимо исправлений безопасности наконец приносит в Windows 11 несколько давно ожидаемых пользователями изменений. Одним из наиболее заметных нововведений стал новый способ отображения размеров файлов в Проводнике. Вместо прежнего представления всех значений в килобайтах Windows 11 теперь динамически использует килобайты, мегабайты или гигабайты в зависимости от размера файла. Благодаря этому пользователям больше не придётся самостоятельно переводить значения из одной единицы измерения в другую. Также функция Low Latency Profile теперь распространяется на большее количество приложений, что потенциально ускорит их запуск даже на менее производительном оборудовании.

Ранее эта технология использовалась только во встроенных приложениях Microsoft — она на 1–3 секунды повышает частоту процессора до максимального значения, благодаря чему приложения запускаются заметно быстрее. По результатам тестирования приложения Edge и Outlook начинают работать примерно на 40% быстрее, а некоторые системные элементы, включая меню «Пуск» и контекстные меню, могут открываться до 70% быстрее. Теперь аналогичные оптимизации получают и другие приложения, что должно сделать работу Windows 11 более плавной. Серьёзное обновление получил и поиск Windows — система теперь лучше распознаёт опечатки, пропущенные символы и неполные поисковые запросы, повышая вероятность того, что пользователь найдёт то, что искал.
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