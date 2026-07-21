AMD представила Helios AI Rack для работы с ИИ

Компания AMD представила ИИ-стойку нового поколения под названием Helios AI Rack, которая должна стать флагманским решением компании для передовых систем искусственного интеллекта. Платформа построена на ускорителях Instinct MI455X и процессорах EPYC 6-го поколения. Стоит напомнить, что впервые AMD показала Helios AI Rack на мероприятии Advancing AI 2025. Тогда компания лишь продемонстрировала концепцию новой платформы, разработанной для удовлетворения растущих потребностей ИИ-нагрузок в эпоху агентного искусственного интеллекта. После официального анонса первые рабочие образцы Helios были представлены на выставке OCP 2025, а в этом году стойку можно было увидеть вживую на стенде AMD в рамках Computex.

Задача проекта предельно амбициозна — создать лучшую платформу для искусственного интеллекта и изменить расстановку сил на рынке, где сейчас доминируют стойки NVIDIA Oberon и готовящиеся к выходу решения семейства Kyber. Helios станет первым для AMD комплексным ИИ-решением уровня стойки, объединяющим аппаратное и программное обеспечение на основе открытых стандартов компании. При этом Helios AI Rack представляет собой не просто серверную стойку с набором компонентов — концепция полного стека подразумевает использование самых современных разработок AMD на всех уровнях платформы, чтобы заказчики могли максимально раскрыть потенциал инфраструктуры для обучения и запуска моделей искусственного интеллекта в своих ЦОД.
Windows 11 получит автоматический буст процессора на 3 секун…
Компания Microsoft работает над новой функцией для Windows 11 под названием Low Latency Profile в рамках …
AMD представила компьютер Ryzen AI Halo…
Сегодня компания AMD наконец раскрыла цены своей новейшей платформы Ryzen AI Halo для разработчиков, кото…
NVIDIA представила процессор RTX Spark…
На выставке Computex 2026 компания NVIDIA официально представила RTX Spark — свой первый процессор для по…
Valve всё ещё не определилась с ценой Steam Machine…
Портативная консоль Steam Deck OLED вернулся в продажу, но с важным нюансом — цена значительно выросла во…
Процессоры Apple будет выпускать Intel…
Традиционно производство кастомных процессоров компании Apple обеспечивала TSMC, однако, как сообщает Blo…
Процессоры в ближайшее время сильно подорожают…
По данным отраслевых источников, резкий рост интереса к агентскому ИИ меняет структуру спроса на рынке вы…
AMD заявила о поддержке платформы AM5 до 2029 года…
На выставке Computex 2026 компания AMD отметила 10-летие платформы Socket AM4, которая стала отправной то…
Lenovo выпустила компьютер для работы с ИИ-моделями…
Компания Lenovo представила в Китае компактный компьютер Lenovo AI Mini PC, ориентированный на пользовате…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor