AMD представила Helios AI Rack для работы с ИИ

Компания AMD представила ИИ-стойку нового поколения под названием Helios AI Rack, которая должна стать флагманским решением компании для передовых систем искусственного интеллекта. Платформа построена на ускорителях Instinct MI455X и процессорах EPYC 6-го поколения. Стоит напомнить, что впервые AMD показала Helios AI Rack на мероприятии Advancing AI 2025. Тогда компания лишь продемонстрировала концепцию новой платформы, разработанной для удовлетворения растущих потребностей ИИ-нагрузок в эпоху агентного искусственного интеллекта. После официального анонса первые рабочие образцы Helios были представлены на выставке OCP 2025, а в этом году стойку можно было увидеть вживую на стенде AMD в рамках Computex.

Задача проекта предельно амбициозна — создать лучшую платформу для искусственного интеллекта и изменить расстановку сил на рынке, где сейчас доминируют стойки NVIDIA Oberon и готовящиеся к выходу решения семейства Kyber. Helios станет первым для AMD комплексным ИИ-решением уровня стойки, объединяющим аппаратное и программное обеспечение на основе открытых стандартов компании. При этом Helios AI Rack представляет собой не просто серверную стойку с набором компонентов — концепция полного стека подразумевает использование самых современных разработок AMD на всех уровнях платформы, чтобы заказчики могли максимально раскрыть потенциал инфраструктуры для обучения и запуска моделей искусственного интеллекта в своих ЦОД.