AMD представила Helios AI Rack для работы с ИИ

Задача проекта предельно амбициозна — создать лучшую платформу для искусственного интеллекта и изменить расстановку сил на рынке, где сейчас доминируют стойки NVIDIA Oberon и готовящиеся к выходу решения семейства Kyber. Helios станет первым для AMD комплексным ИИ-решением уровня стойки, объединяющим аппаратное и программное обеспечение на основе открытых стандартов компании. При этом Helios AI Rack представляет собой не просто серверную стойку с набором компонентов — концепция полного стека подразумевает использование самых современных разработок AMD на всех уровнях платформы, чтобы заказчики могли максимально раскрыть потенциал инфраструктуры для обучения и запуска моделей искусственного интеллекта в своих ЦОД.