Intel подтвердила переход на сокет LGA1954 с процессорами Nova Lake-S

LGA1954 добавляет 103 контакта по сравнению с LGA1851. Дополнительные контакты могут поддерживать изменения в подаче питания, каналах памяти, вводе-выводе или сигнализации, но в описании не указано, как именно Intel их использует. Сообщения связывали Nova Lake-S с большим количеством ядер и существенно переработанной интегрированной графикой на некоторых моделях. Эти архитектурные утверждения все еще требуют подтверждения в окончательной документации к продукту. В описании, предоставленном инженерным инструментом, также не указывается дата выхода в розничную продажу, названия чипсетов, скорости DDR5 или распределение линий PCI Express. Производителям материнских плат обычно требуется больше времени на проверку нового сокета, особенно при изменении топологии памяти и пиковой мощности. Поэтому потребителям, планирующим обновление, следует избегать покупки платы LGA1851, предполагая, что у нее длинный путь для установки процессора.