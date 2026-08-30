Intel подтвердила переход на сокет LGA1954 с процессорами Nova Lake-S

Intel впервые официально подтвердила связь между грядущими настольными процессорами Nova Lake-S и сокетом LGA1954. Эта информация появилась в каталоге инструментов проектирования Intel для проверки инженерных решений, что является гораздо более убедительным доказательством, чем предыдущие утечки, связывавшие название сокета с будущей настольной платформой. Этот шаг подразумевает, что существующие материнские платы с разъемом LGA1851 не будут поддерживать процессоры Nova Lake-S. Intel представила LGA1851 вместе с Arrow Lake, а это значит, что владельцам, желающим обновиться до Nova Lake, следует ожидать замены материнской платы, даже если размеры крепления кулера останутся совместимыми. Физическая совместимость сокета не гарантирует электрической или программной поддержки, и процессор нельзя использовать только потому, что подходит кулер.

LGA1954 добавляет 103 контакта по сравнению с LGA1851. Дополнительные контакты могут поддерживать изменения в подаче питания, каналах памяти, вводе-выводе или сигнализации, но в описании не указано, как именно Intel их использует. Сообщения связывали Nova Lake-S с большим количеством ядер и существенно переработанной интегрированной графикой на некоторых моделях. Эти архитектурные утверждения все еще требуют подтверждения в окончательной документации к продукту. В описании, предоставленном инженерным инструментом, также не указывается дата выхода в розничную продажу, названия чипсетов, скорости DDR5 или распределение линий PCI Express. Производителям материнских плат обычно требуется больше времени на проверку нового сокета, особенно при изменении топологии памяти и пиковой мощности. Поэтому потребителям, планирующим обновление, следует избегать покупки платы LGA1851, предполагая, что у нее длинный путь для установки процессора.
AMD представила процессор Ryzen 7 5800X3D 10th Anniversary E…
Сегодня компания AMD официально перевыпустила десктопный процессор Ryzen 7 5800X3D для платформы Socket A…
Windows 11 теперь будет работать быстрее…
Microsoft выпустила августовское обновление KB5121003, которое помимо исправлений безопасности наконец пр…
Minisforum представила мини-ПК M2 Pro…
Компания Minisforum продолжает активно расширять ассортимент мини-ПК, и новейшей моделью в текущей линейк…
AMD представила Helios AI Rack для работы с ИИ…
Компания AMD представила ИИ-стойку нового поколения под названием Helios AI Rack, которая должна стать фл…
Ноутбуки на базе NVIDIA RTX Spark будут очень дорогими…
На этой неделе компания NVIDIA представила своё видение будущего — основой новой стратегии станет процесс…
Intel представила процессоры Arc G3 для портативных приставо…
Компания Intel официально представила серию Arc G3 — линейку систем на кристалле для портативных игровых …
Lenovo выпустила компьютер для работы с ИИ-моделями…
Компания Lenovo представила в Китае компактный компьютер Lenovo AI Mini PC, ориентированный на пользовате…
Apple представила очень дорогой Mac Studio…
Сегодня компания Apple представила новые модели Mac Studio, которые теперь используют уже знакомый M5 Max…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor