Intel подтвердила переход на сокет LGA1954 с процессорами Nova Lake-S

Intel впервые официально подтвердила связь между грядущими настольными процессорами Nova Lake-S и сокетом LGA1954. Эта информация появилась в каталоге инструментов проектирования Intel для проверки инженерных решений, что является гораздо более убедительным доказательством, чем предыдущие утечки, связывавшие название сокета с будущей настольной платформой. Этот шаг подразумевает, что существующие материнские платы с разъемом LGA1851 не будут поддерживать процессоры Nova Lake-S. Intel представила LGA1851 вместе с Arrow Lake, а это значит, что владельцам, желающим обновиться до Nova Lake, следует ожидать замены материнской платы, даже если размеры крепления кулера останутся совместимыми. Физическая совместимость сокета не гарантирует электрической или программной поддержки, и процессор нельзя использовать только потому, что подходит кулер.

LGA1954 добавляет 103 контакта по сравнению с LGA1851. Дополнительные контакты могут поддерживать изменения в подаче питания, каналах памяти, вводе-выводе или сигнализации, но в описании не указано, как именно Intel их использует. Сообщения связывали Nova Lake-S с большим количеством ядер и существенно переработанной интегрированной графикой на некоторых моделях. Эти архитектурные утверждения все еще требуют подтверждения в окончательной документации к продукту. В описании, предоставленном инженерным инструментом, также не указывается дата выхода в розничную продажу, названия чипсетов, скорости DDR5 или распределение линий PCI Express. Производителям материнских плат обычно требуется больше времени на проверку нового сокета, особенно при изменении топологии памяти и пиковой мощности. Поэтому потребителям, планирующим обновление, следует избегать покупки платы LGA1851, предполагая, что у нее длинный путь для установки процессора.